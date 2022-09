Vereniging Plaatselijk Belang Veele viert 75 jarig bestaan

VEELE – Zaterdag vierde Vereniging Plaatselijk Belang Veele het 75 jarig bestaan.

In 2020 bestond Vereniging Plaatselijk Belang Veele 75 jaar. Vanwege de coronabeperkingen zat een groot feest er toen niet in. Maar zaterdag was het, twee jaar na dato, zover. Omdat Veele zelf niet over een buurthuis of zalencentrum beschikt en de vereniging het feest in eigen dorp wou organiseren, werd de schuur van Harm Tammes ingericht als feestzaal. .

De uitnodigingen werden aan het begin van de zomer aan de leden, inwoners en oud-inwoners van Veele, verstuurd. De organisatie hoopte op 80 tot 100 aanmeldingen. Maar toen de teller op 50 aanmeldingen bleef steken was men toch enigszins teleurgesteld. Besloten werd om een herinnering rond te sturen. Een dag later stroomden de aanmeldingen binnen en stond de teller zaterdag op 188!

“Eigenlijk groeide het daarmee een beetje boven onze pet”, vertelde voorzitter Wubbe Kuper. “Maar wij weten de Midwinterhoornwandelingen ook altijd in goede banen te leiden, dus zal ons dit ook wel lukken”. De vrijwilligers moesten letterlijk flink aan de bak, want er stond ook een barbecue op het programma. Met behulp van een ondernemer uit Mussel was dit allemaal prima geregeld.

De avond begon met een fietstocht van ongeveer 10 kilometer door de omgeving. Daarna was het om acht uur tijd voor de officiële opening door voorzitter Wubbe Kuper. Vervolgens werd onder muzikale begeleiding door Josien Bakker het Gronings Volkslied gezongen.

De avond werd verder gevuld met drie optredens van Josien Bakker. Terwijl goochelaar David de aanwezigen met zijn trucs versteld liet staan, zorgde DJ Tedo Swarts voor de muzikale omlijsting.

Halverwege de avond volgde de uitslag van de wedstrijd: Heel Veele bakt. Zestien deelnemers zonden lekkernijen in die door een jury werden beoordeeld. Uiteindelijk gingen de volgende drie kandidaten er met de prijzen vandoor:

Alida Westers Gea Jans Harm Tammes

Ook de overige kandidaten kregen een presentje.

Het bestuur kan terugkijken op een geslaagd feest.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

HIER vindt u meer foto’s