Boeket Garni organiseert Boergondische herfstmarkt

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 5 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG EN WARM | BUIENKANS NEEMT TOE

We gaan de week warm beginnen met vanmiddag een temperatuur van 26 tot 29 graden en vanochtend ook al rond de 20 graden. Daarbij is er een zwakke tot matige zuidoostenwind en aanvankelijk is het overwegend zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een regen- of onweersbui.

Vannacht neemt de kans op een bui iets toe maar de meeste buienkans is ook dan nog in het westen van het land. Pas morgen maken wij ook een redelijke kans op een paar buien. Het zal dan ook vaak bewolkt en een beetje benauwd zijn, met middagtemperaturen rond 26 graden en een veranderlijke wind.

Woensdag is daarna de dag met de meeste kans op regen van betekenis, want dan passeert een front met regen en onweer in de nacht en ochtend. ’s Middags klaart het dan weer op maar ook na woensdag is er per dag kans op een paar flinke buien. De maxima gaan na woensdag omlaag tot rond de 20 graden.