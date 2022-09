DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op 29 augustus wou de politie om 17.30 uur aan de Kirchstraße een bestuurder van een bromfiets controleren. De man vluchtte, nadat hij was aangesproken, in de richting van de Fahnenweg. Hij stopte bij de school voor beroepsonderwijs. Op het moment dat een agente opnieuw probeerde de man te controleren ging hij er in volle vaart vandoor. De agente raakte daarbij lichtgewond. Opnieuw zetten de agenten de achtervolging in. In de Hermann-Lange-Straße kwam het daarbij tot een aanrijding tussen de bromfiets en de dienstauto. De man is er vervolgens op zijn bromfiets vandoor gegaan. De politie is naar hem en eventuele getuigen op zoek.

Kluse

Gistermorgen verloor een 49 jarige bestuurster van een Hyundai om 11.10 uur op de Ahlener Straße de controle over haar wagen. Ze kwam in de berm terecht en botste daar tegen een boom. De vrouw raakte daarbij zwaargewond.

Haselünne

Bij een ongeval op de Zum Herthum in Haselünne zijn gistermorgen twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 79 jarige bestuurster van een Mercedes om 8.50 uur vermoedelijk het gaspedaal met de rem verwisselde en via een bloemenperk tegen een geparkeerde VW reed. De VW kwam vervolgens in een groep mensen terecht. Hierbij raakte een 65 jarige vrouw gewond. Ook de bestuurster van de Mercedes liep verwondingen op. De schade bedraagt 7.500 euro.

Surwold

Gistermiddag is om 15.20 uur brand ontstaan in een bosschage aan de Esterweger Straße. Het vuur werd door de brandweer van Surwold, die met drie voertuigen en 15 brandweerlieden ter plaatse kwam, geblust. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Esterwegen

Vannacht is in een leegstaande woning bij een agrarisch bedrijf aan de Hinterm Berg Links in Esterwegen brand ontstaan. Het vuur sloeg al snel over naar de bovenverdieping. Ondanks het snel ingrijpen door de brandweer werd het gebouw volledig verwoest. Er raakte niemand gewond. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Dörpen

Gistermiddag zijn de politie en de brandweer om 12.50 uur uitgerukt voor een brand aan de Hermann-Schmitz-Straße in Dörpen. Daar stond een bak voor groen afval in brand. Vermoedelijk is de brand ontstaan toen een aanwonende nog gloeiende kolen uit de barbecue in de bak had gedeponeerd. De brand breidde zich uit naar andere afvalbakken, een houten schutting en een heg. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 400 euro geschat.

Haren

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat zaterdag om 20.40 uur op de Versener Straße in Haren plaatsvond. Een 44 jarige bestuurder van een e-bike kwam ten val toen hij door een personenauto werd ingehaald. Hij raakte lichtgewond. De bestuurder van de auto is doorgereden.