VKSO bezig met voorbereidingen op wereldpremière Cornelis Dopper

WILDERVANK – Afgelopen zondag 4 september repeteerde het Veenkoloniaal Symfonie Orkest in de Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank. Een van de stukken was het eerste deel van de vijfde symfonie van de in Stadskanaal geboren componist Cornelis Dopper. Een wereldpremière, want dit is de eerste keer dat het stuk wordt uitgevoerd.



Het stuk van Dopper is een van de vier stukken die worden gespeeld in het kader van het 12½ jarig bestaan van het VKSO. Er zijn in totaal vier jubileumconcerten. Het eerste concert is in Emmen en daarna volgen nog Hoogeveen, Winschoten en Haren (Ems Duitsland). Meer informatie is te vinden op de website: www.cornelisdopper.nl

Ingezonden door Boelo Lutgert