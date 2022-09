Drukke dagen voor brandweer Stadskanaal

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL – De brandweer van Stadskanaal is de afgelopen dagen meerdere keren uitgerukt.

Zondag:

Aan de Noorder Kanaalweg na een melding rond 11:40 uur heeft brandweer Stadskanaal zondagmorgen een nacontrole gedaan. Later op de zondagmiddag kwam om 14:20 uur een melding voor een bermbrand, deze keer aan de Zuiderkanaalweg bij Musselkanaal. Hier heeft korte tijd de berm in brand gestaan. Om 16:40 was het raak aan Het Achterom op de grens van Stadskanaal met Nieuw-Buinen. Om 19:40 zondagavond was het wederom raak met een bermbrand aan de Zuiderkanaalweg tussen Stadskanaal en Musselkanaal.

Maandag:

Tegen half vijf maandagmorgen stond op de parkeerplaats van de Olmenhage een schaftkeet van medewerkers groenvoorziening in brand. De keet brandde volledig uit. Om half zes maandagmiddag assisteerde brandweer Stadskanaal de collega’s van Ter Apel bij een natuurbrand aan de Hogeweg in Ter Apel. Maandagavond tegen kwart voor zeven was het voor een tweede keer raak binnen twee dagen; een bermbrand aan Het Achterom, op de grens van Stadskanaal met Nieuw-Buinen. Tegen 20:00 uur werd er een buitenbrand gemeld aan de Noorder Kanaalweg bij Vledderveen. Er was een brandje ontdekt bij de hoge bult met bosschages en boompjes. Ook daar was men zeer kort geleden al geweest voor een bermbrand.

Dinsdag

Rond het middaguur was er een melding van stank/hinderlijke lucht in een woning aan de Spechtenhof in Stadskanaal. Er zijn metingen gedaan en onderzoek met o.a. een warmtebeeldcamera. De brandweer kon kort daarop weer retour kazerne. Iets na vier uur werd brand gemeld aan de Hoofdstraat in Stadskanaal. Daar was een kunstwerk in brand gestoken.

Info: Ronny 112 Regioflits

Foto’s/video van de Spechtenhof en kunstwerk Hoofdstraat: Ronny 112 Regioflis