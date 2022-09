Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 7 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON NA BUIEN | MORGEN WEER BUIEN

Na de regen en het onweer van vannacht is het vandaag de meeste tijd droog en er komen brede opklaringen bij. Vanavond is er wel weer kans op een flinke regen- of onweersbui, maar dat zal niet voor iedereen zijn. Na twee erg warme dagen is het vanmiddag een stuk prettiger met een maximum van 23 of 24 graden. De wind is een beetje veranderlijk van richting en meestal zwak of matig met windkracht 2 tot 3.

Komende nacht blijft het eerst bij een enkele bui maar later vannacht en zeker morgenochtend is er opnieuw een grote regenkans. Dan zal het ook onweren en er is in die fase kans op 20 mm aan neerslag, of meer! Morgenmiddag klaart het een beetje op en dan is het 18 tot 20 graden.

We zijn dus in een periode met buien beland en vrijdag en zaterdag is het ook niet droog: vrijdag is er vooral ’s middags kans op een bui, zaterdag valt er door de dag heen soms regen. Veel zon is er die dagen niet, mogelijk zijn er zondag weer een paar goeie zonnige perioden.