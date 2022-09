Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 6 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG ZON | WISSELVALLIGE FASE

Het is vanochtend de meeste tijd bewolkt en af en toe kan er wat regen vallen, en er is kans dat er een enkele onweersbui voorbijkomt. Het is ongeveer 20 graden maar als de zon vanmiddag doorbreekt wordt het nog behoorlijk warm en benauwd met een maximumtemperatuur van 28 á 29 graden en een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid.

Het blijft vanmiddag en vanavond trouwens de meeste tijd droog met een enkele bui, maar vannacht is de kans op regen- en onweersbuien groter en ook morgenochtend kan er lokaal regen vallen. Morgenmiddag is het meestal droog maar donderdagnacht en donderdagochtend passeert een groot front met regen en onweer over Noord-Nederland. Dan kan er 10 tot 20 mm vallen.

Dus het zal af en toe regenen in de komende dagen. De maximumtemperatuur is morgen zo’n 24 graden, donderdag is dat zo’n 19 graden. Vrijdag en in het weekend is het maximaal 20 graden en vrijdag en zaterdag zijn buiig met kans op onweer, zondag is een droge dag met meer opklaringen.