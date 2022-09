Open Monumentendag in Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 8 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN GAAN ONTSTAAN | TOT ZONDAG NIET DROOG

Het is met de regen vannacht meegevallen, maar het wordt toch een onbestendige dag want er gaan regen- en onweersbuien ontstaan en dat zal niet alleen lokaal zijn. Dus in de loop van vanochtend en vanmiddag is er een goeie kans op een paar flinke buien, later vanmiddag en vanavond is het meestal droog met enkele opklaringen. De wind is zwak tot matig en waait vanochtend uit het zuidoosten, later draait de wind naar het zuidwesten. De maximumtemperatuur is 18 tot 20 graden.

Vannacht en morgenochtend is het overwegend droog en relatief rustig, maar morgenmiddag en morgenavond zijn er perioden met regen en dan zal het een natte bedoening worden. Maximum ook morgen rond 19 graden, en ook dan een veranderlijke wind.

In het weekend is de zaterdag meestal ook bewolkt met soms wat lichte regen, zondag komen er opklaringen en blijft het bij een enkele bui. Maxima in het weekend rond 20 graden, na het weekend is er weer een opwarming en is het een paar dagen droog.