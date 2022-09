Warm onthaal voor Angelique bij Dagcentrum PUK

VEELERVEEN – Vandaag kwam Angelique weer thuis van haar voet- en fietstocht van Veelerveen naar Tiel en terug.

Onlangs kreeg Dagcentrum Puk in Veelerveen een BeleefTV te leen. Dit is een soort digibord, ter grootte van een tafel, waar je allerlei spelletjes op kunt projecteren. De BeleefTV Smile is speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Het apparaat is zo ontwikkeld dat iedereen er mee uit de voeten kan; ongeacht de leeftijd of het niveau. De activiteiten op De BeleefTV dragen bij aan het activeren en stimuleren van de cliënten. Bijna alle spellen kunnen in groepsverband of individueel gespeeld worden. Hierdoor is er voor iedere situatie een oplossing op maat. De spellen nodigen uit tot een gesprek, zijn leerzaam en stimuleren de motoriek.

Angelique en Petra van Dagcentrum Puk zagen hoe enthousiast hun cliënten op het apparaat reageerden en al snel werd er besloten dat ze alles op alles willen zetten om een BeleefTV te kunnen aanschaffen. Hiervoor is veel geld nodig. Een BeleefTV die geschikt is voor alle cliënten kost, inclusief een aangepast onderstel en extra onderdelen, ongeveer 12.000 euro.

Om het bedrag voor de aanschaf van een BeleefTV bijeen te sprokkelen is Angelique van Bekkum donderdag 25 augustus vertrokken voor een wandeling van Veelerveen naar Tiel. Daar kwam zij zondag aan. Ze heeft de afstand in acht etappes van 25 a 30 kilometer gelopen. Tussendoor heeft zij rustdagen ingelast. In Tiel werd zij opgewacht door onder anderen haar vader. De fiets, waarop Angelique terug naar Veelerveen zou gaan, stond al klaar. Dinsdag sprong zij op het stalen ros om terug te fietsen naar Veelerveen. In totaal heeft zij meer dan 480 kilometer te voet en op de fiets afgelegd.

Drijfnat, moe en verkleumd kwam zij vanmiddag bij het dagcentrum aan. Zij werd opgewacht door haar partner, collega’s en cliënten. Er waren bloemen, knuffels en er was koffie! Alles dik verdiend; want doe het haar maar eens na! En dit niet voor haar zelf, maar voor de Pukkies in Veelerveen, zodat die een Beleef TV kunnen krijgen. Om het apparaat aan te schaffen moeten er nog heel veel centjes bij. Inmiddels is er ruim 4.400 euro gedoneerd. Morgenochtend rond 9.45 uur vertelt Angelique in het programma De Dag Vanmorgen bij RTV Westerwolde/Groningen 1 over haar avonturen.

Wilt u Dagcentrum Puk helpen een BeleefTV aan te schaffen en de wereld van de cliënten vergroten? Alle kleine beetjes helpen. Namens de cliënten van Dagcentrum/Gezinshuis PUK bedankt!

Klik HIER voor meer informatie en donatie. Ook kunt u rechtstreeks aan Dagcentrum/Gezinshuis PUK doneren. Het rekeningnummer is NL13RABO0149365659. Graag dan in de omschrijving vermelden dat het voor de Beleef TV is.

Foto’s: Catharina Glazenburg en ingezonden door Dagcentrum PUK.