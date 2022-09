Bewonersdag Nationaal Park Drentsche Aa

DRENTHE – Op zondag 18 september 2022 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een Drentsche Aa bewonersmiddag. Tijdens de bustocht worden de deelnemers geinformeerd over het Drentsche Aa landschap, natuur en cultuur(historie). Onderweg beleven we het landschap tijdens enkele korte excursies.

We starten met een korte introductie, onder het genot van een kop koffie of thee. Daarna vertrekt de touringcar voor een rondrit door het Drentsche Aa landschap. Onderweg vertellen Nationaal Park medewerkers over het landschap, het beheer en de ontwikkelingen in dit gebied. Af en toe houden we een korte stop voor enkele korte wandelexcursies. Natuurlijk is er ook volop tijd om vragen te stellen en het landschap te beleven.

De tocht is van 13:00 uur tot 16:00 uur.

Aanmelden kan via de website www.drentscheaa.nl (nieuws)

De startlocatie wordt bekend gemaakt na aanmelding. Aanmelding verplicht tot betaling.

Let op: vol is vol, wie zich daarna aanmeldt, wordt op de wachtlijst geplaatst.

Ingezonden