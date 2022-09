Is Voedselbank Zuid-Oost Groningen op 1 oktober dakloos?

VLAGTWEDDE – Op 1 oktober eindigt het huurcontract van Voedselbank Zuid-Oost Groningen.

In december van het vorig jaar kreeg Willem van der Veen van de Voedselbank Zuid-Oost Groningen te horen dat het huurcontract van het pand aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde per 1 oktober aanstaande wordt beëindigd. Afeer, eigenaar van het pand, zegt de locatie zelf nodig te hebben.

De voedselbank kreeg een nieuwe locatie toegewezen in een pand van Wedeka op ’t Heem in Ter Apel. In hetzelfde pand zou ook een kringloopwinkel worden gevestigd. Dit voor een proeftijd van één jaar. Enige tijd later bleek dat men daar niet meer terecht kon, maar in een locatie in de buurt, die dienst deed als garage. Volgens van der Veen is dit pand te klein en bovendien smerig, met o.a. olieresten op de vloer. “geen plek waar je voedsel kunt opslaan”, aldus van der Veen. Bovendien krijgt hij geen sleutel van het pand en kan hij er alleen op doordeweekse dagen tot vier uur terecht. Volgens Willem gaat dat niet werken. Regelmatig wordt hij door onder anderen supermarkten gebeld dat hij restpartijen kan ophalen. Deze kunnen niet tot maandag blijven staan. Ook als een gezin onverwacht een voedselpakket nodig heeft moet men er terecht kunnen om het pakket te kunnen samenstellen. Daarnaast is er bij het pand bijna geen parkeerruimte, aldus van der Veen.

In totaal heeft de voedselbank zo’n 370 cliënten in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. Veel van die cliënten wonen ver bij Ter Apel vandaan. Het halen en brengen van de pakketten kost veel brandstof en geld daarvoor heeft de Voedselbank nauwelijks. Zij worden door de gemeente Stadskanaal op jaarbasis ondersteund met 2.600 euro en de gemeente Westerwolde betaalt de huur en energie van het huidige pand. Verder is de voedselbank aangewezen op gulle giften van o.a. supermarkten, kerken en boeren uit de omgeving.

Naast het uitgeven van voedselpakketten doet de voedselbank veel meer. Van der Veen staat in nauw contact met bewindvoerders en maatschappelijk werkers van de cliënten. Samen proberen ze de mensen uit de schulden te halen; met het geld wat men voor de voedselpakketten kwijt zouden zijn worden schulden afbetaald. Op deze manier hoopt men dat de mensen in drie a vier jaar schuldenvrij zijn. Van der Veen houdt nauwlettend de vinger aan de pols. Ook kunnen de cliënten met allerlei andere vragen en problemen bij hem terecht; waar hij kan biedt hij hulp.

Waar hij over drie weken zit weet Willem van der Veen niet. Op onderstaande brief heeft hij van de gemeente nog geen antwoord gekregen. Stiekem hoopt hij nog op een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden, want zeker met de winter voor de deur, de stijgende energieprijzen en de boodschappen die almaar duurder worden, zal het voor veel gezinnen heel moeilijk worden om rond te komen.

Bron: Interview met Willem van der Veen