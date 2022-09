DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Emsland/Meppen

Ook deze week zijn inwoners van Emsland gebeld door personen die zich voordeden als politieagenten. Met name uit Meppen komen meerdere aangiftes. Voor zover bekend hebben alle personen die zijn gebeld adequaat gehandeld en het gesprek vroegtijdig beëindigd. De politie wijst er in dit verband uitdrukkelijk op dat de politie en banken nooit telefonisch vragen zullen stellen over vermogen of geldbedragen. Geef in geen geval details over uw financiële situatie tijdens telefoongesprekken, laat u niet onder druk zetten en beëindig bij twijfel het gesprek. Geef nooit geld of andere bezittingen aan onbekende personen, aldus de politie.

Papenburg

Gisteravond is om 23.45 uur een 25 jarige man met zijn Audi in het water langs het Mittelkanal rechts in Papenburg beland. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De schade wordt op 40.000 euro geschat.

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een kantoor op een bedrijfsterrein aan de Hampoel in Papenburg ingebroken. Voor zover men kan nagaan werd er niets gestolen. De schade bedraagt 200 euro.

Gisteren is rond het middaguur brand uitgebroken op het cruiseschip Arvia. Het schip ligt aan de afbouwsteiger in de haven van de Meyer Werft. Het vuur brak uit bij een zwembad op het schip. De brand ontstond vermoedelijk door laswerkzaamheden. Het vuur werd door de bedrijfsbrandweer geblust. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.