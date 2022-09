Let op: valse brief van Acantus in omloop

NIEUWE PEKELA – Namens Acantus zijn valse brieven verstuurd naar bewoners van de Mezenlaan in Nieuwe Pekela. Het gaat om een brief waarin renovatie en verduurzamingswerkzaamheden worden aangekondigd. Wie de brieven heeft verstuurd is (nog) niet duidelijk.



Neem contact op bij twijfel echtheid brief

Heeft u onlangs een brief van ons ontvangen waarin we werkzaamheden aankondigen? En twijfelt u aan de echtheid Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van Acantus via 0900-8400 of de bewonersconsulent in uw regio. Zij kunnen nagaan of de brief die u heeft ontvangen echt door hen is verstuurd.

Wees oplettend als u een valse brief ontvangen heeft. Laat nooit zo maar iemand binnen.

De brief vindt u HIER.

Bron: Acantus