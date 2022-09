G-voetballers werken zich in het zweet bij het tiende Freddie Pranger Memorial

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 10 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEEKEND | VOORAL MORGEN DE ZON

Het is vandaag veel kalmer dan de laatste dagen want er is maar een zwakke veranderlijke wind. Het is vanochtend overwegend bewolkt en soms kan er wat regen vallen, maar de meeste buien zijn in het zuiden van het land te vinden. Er blijft bij ons tot de avond ook wel kans op een bui, maar de zon komt er vanmiddag af en toe beter door. De maximumtemperatuur is vanmiddag 20 graden.

Vannacht en morgenochtend zijn er her en der mistvelden (dat kan tot ongeveer 9 uur morgenochtend blijven, lokaal is er ook dichte mist). Maar morgen is een prima dag met zonnige perioden en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind, en maxima rond 21 graden.

Na het weekend is het maandag mooi nazomerweer met veel zon en maximum rond 23 graden, maar dinsdag lijkt de wind alweer te draaien naar het noorden. Dan zakt het terug naar 20 tot 22 graden met meer bewolking en kans op een bui, vanaf woensdag is het 18 tot 20 graden met zonnige perioden en overwegend droog weer.