Bezoekers vergapen zich aan modelbouw en oude machines bij Siep & Co

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 11 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KALME ZONDAG | LATER KOELER WEER

Het is een vandaag een rustige dag met een zwakke veranderlijke wind en er is ook veel zon. Er ontstaan door de zon wel stapelwolken maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden en vanavond koelt het af tot een graad of 15.

Morgen wordt het nog een graadje warmer met een middagtemperatuur tot 23 graden, vannacht koelt het af tot ca. 11 graden. Er kan mist ontstaan, maar dat zal vrij lokaal zijn en morgen wisselt de zon af met wolkenvelden. Uiteindelijk raakt het ook bewolkt en dinsdagnacht komt er uit het noorden een front aan, wat voor koeler weer gaat zorgen.

Er is dinsdag vooral ’s nachts en ‘ s nachts wat regen te verwachten, in de middag is er wat zon en een enkele bui. Maximum dinsdag rond 20 graden. Vanaf woensdag komt er een noordwestenwind en die geeft elke dag wel een paar buien. Bovendien gaat de middagtemperatuur omlaag tot ongeveer 15 graden aan het einde van de week.