DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haselünne

Vannacht om half één ontdekte een voorbijganger dat in de Plessestraße stropakken in brand stonden. Deze lagen er als decoratie voor de Korn- und Hansemarkt. Het vuur werd door de brandweer geblust en breidde zich niet verder uit. Eerder vannacht werd door een beveiliger aan de Kolpingstraße beschadigingen aan een hekwerk gemeld. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Haren

Bij een ongeval op de Feldstraße in Haren is gistermorgen om 08.20 uur een 24 jarige automobilist gewond geraakt. De man belandde door onbekende oorzaak met zijn Skoda in de berm en botste daar tegen een boom. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Meppen gebracht.