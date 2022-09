Tweede boek van Ellen Kruize verschijnt in november

OUDE PEKELA – ‘Je kunt wel een boek schrijven over farmacie en de apotheek! Zelfs wel tien,’ riep Ellen Kruize bij aanvang van het schrijven van haar eerste boek: ‘Educated Drugdealer”. Hier is nummer twee: ”Verhalen uit de apotheek”.

De farmacie, ook wel artsenijbereidkunde genoemd, houdt zich bezig met gezondheidswetenschappen. De bereiding, de samenstelling en de levering van veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. Voor bezoekers vaak de apotheek waar je medicijnen haalt.

Die medicijnen zijn stoffen die helpen een ziekte te voorkomen, tegen te gaan of de klachten te bestrijden. De mensen die in de apotheek werken helpen patiënten in het veilig medicijngebruik. Het signaleren, afhandelen en beoordelen van de veiligheid en de werkzaamheid. Om het goed te kunnen gebruiken, moet je precies weten hoe je dat moet doen. Je krijgt uitleg en begeleiding van de apotheek. Het medicijn moet te verkrijgen zijn om het te kunnen gebruiken. Dat laatste is nogal een uitdaging, een globaal probleem zelfs.

De apothekers zijn wettelijk verantwoordelijk voor het gehele proces. Het juiste voorschrift (recept) en het voorkomen van problemen tijdens de behandeling.

Al die kennis over goed gebruik komt uit de farmacologie, farmaceutische wetenschap. We weten inmiddels veel over het lichaam en de werkingsmechanismen, bijwerkingen en wisselwerkingen van geneesmiddelen. De farmacie blijft in onderzoek en in ontwikkeling. Als je daar meer over wilt weten kun je kijken bij het “Departement Farmaceutische Wetenschappen”. Ellen publiceert en deel de onderzoeken op haar blog en via nieuws updates.

In het eerste boek nam ellen je mee in de opleiding tot apothekersassistente en naar een deel van haar leven als apothekersassistente. Situaties met patiënten en een korte uitleg. Dat was een heel persoonlijke reis. In dit boek, met nieuwe verhalen, wil ze je laten zien dat er verschillende functies zijn in de apotheek met ieder hun verschillende werkzaamheden. Ze deelt haar nieuwe blogs. Elke blog behandelt een eigen onderwerp. Je kunt kort een stukje lezen en het boek wegleggen of misschien wil je meer en lees je lekker door.

Het is haar doel om het zo uit te leggen dat het leesbaar is voor iedereen die interesse heeft in het reilen en zeilen van de apotheek. De farmacie heeft veel verschillende kanten.

‘Waar begin ik?’ Laat ik in dit boek starten met uitleg over de functie “Apotheker”.

Een apotheker is een deskundige op het gebied van geneesmiddelen. De functie van apotheker kun je op meerdere manieren invullen. Misschien is dat voor patiënten een eyeopener.

Vervolgens kun je het interview lezen van een apotheker over haar specialisatie en haar motivatie en drijfveren. Dat was een hele eer. Binnen de openbare farmacie heb je veel verschillen in de uitvoering van het beroep van apotheker. De werkzaamheden die we stapsgewijs gaan beschrijven zijn gebaseerd op de openbare apotheek, zoals veel mensen die kennen in hun woonplaats of woonwijk.

Na dit interview lees je Ellens eigen blogs en columns, hierna komen collega zorgverleners aan het woord in de functies: apotheker, apothekersassistent, farmaceutisch consulent, farmkundige en doktersassistent. Aan het eind van het boek staan enkele interviews met achtergrondinformatie.

Het tweede boek Verhalen uit de apotheek neemt je mee achter de schermen in de apotheek

Over het boek:

Dit boek is het vervolg op het boek “Educated Drugdealer” – Een kijkje in het leven van een apothekersassistente.

In deel 2 dieper gaat Ellen dieper in op de diverse functies binnen de apotheek.

Wat is de functie van een apotheker? Wat is een farmaceutisch consulent of farmakundige? Hoe was het vroeger in de apotheek? Verhalen van en over de apotheker, de apothekersassistent, de farmaceutisch consulent, de farmakundige, de doktersassistent en extra’s. Wij delen deze verhalen om patiënten en collega’s inzicht te geven in ons werk.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen: Leefstijl, diabetes, circulaire farmacie, verslavingsproblematiek, onttrekkingsverschijnselen, palliatieve zorg, historie en de medicijnrol.

Wil jij een stukje proeflezen?

Over de auteur

Ellen begon in 2005 als apothekersassistente. Sinds 2015 schrijft ze. Haar grote droom was om ervaringsverhalen uit de apotheek te delen met het grote publiek. Nu is ze zorgblogger.

Het boek Verhalen uit de apotheek ISBN 9789083166766 verschijnt naar verwachting op 1 november.

Je kunt de verhalen en blogs volgen via ellensocial.nl en via mijn updates via de e-mail of de socials.

