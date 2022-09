Westerwolde verliest tweede bekerwedstrijd van Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Op sportpark De Buunerdrome verloor Westerwolde zondagmiddag haar tweede bekerwedstrijd met 2 – 0 van gastheer Nieuw Buinen. De thuisploeg kwam diep in de tweede helft op voorsprong en bouwde daarna de overwinning nog uit naar een 2 – 0 eindstand. Qua veldoverwicht een terechte overwinning voor Nieuw Buinen, maar er moest wel een aantal persoonlijke fouten van verdedigers van Westerwolde aan te pas komen om de zege over de streep te trekken.



In de eerste helft waren beide ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd. Hoewel Nieuw Buinen optisch iets sterker was, wist ook Westerwolde via een aantal gevaarlijke counters in de buurt van het doel van de thuisploeg te komen. Gescoord werd er niet en dus konden beide ploegen met de bekende brilstand naar de thee.



In de tweede helft een nagenoeg zelfde spelbeeld. Grote kansen werden er niet gecreëerd, totdat in de 63e minuut doelman Robert Rijkens, die deze middag de afwezig Rudie Bergman verving, een hoge bal vanaf links niet onder controle kreeg. Voor Alwin Engelkes was het daarna een kleine moeite om namens Nieuw Buinen de bal in het nagenoeg lege doel te schieten: 1 – 0. In de 75e minuut wist aanvoerder Rudfolf Riks een hoge bal koppend niet op de juiste waarde te schatten, waardoor de bal plots in de ruimte achter hem viel en de snelle Per Kuipers namens Nieuw Buinen ongehinderd op het doel van Westerwolde kon afstomen. Oog in oog met Rijkens bleef hij uiterst koel en schoof de 2 – 0 hard en gedecideerd binnen. Verder dan een aantal afstandsschoten en een halve omhaal (René v.d. Laan) kwam Westerwolde niet en derhalve kon scheidsrechter Langenberg, die de wedstrijd op beheerste manier in goede banen leidde, een 2 – 0 eindstand noteren.



Beide ploegen kwamen door deze uitslag op drie punten uit twee wedstrijden. Om winnaar van de bekerpoule te worden moeten zowel Westerwolde tegen Siddeburen als Nieuw Buinen tegen ZNC volgende week zondag hun duel in winst omzetten. Mocht dat lukken dan kan er bezien worden welke ploeg (Westerwolde, Nieuw Buinen of Siddeburen) op basis van het doelsaldo mee kan doen met de loting voor de volgende bekerronde die medio oktober wordt afgehandeld.

Ingezonden door Harm Jan Pleiter