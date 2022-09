Grootste stoomspektakel van Noord-Nederland barst los

STADSKANAAL, VEENDAM – Op zaterdag 17 en zondag 18 september vindt de zesde editie van het stoomspektakel ‘Stadskanaal onder Stoom’ plaats. Tijdens ‘Stadskanaal onder Stoom’ rijden er vele stoomtreinen op de langste museumspoorlijn van Nederland. Een primeur is dit jaar dat stoomlocomotief 52 8082 van de STAR dit jaar voor het eerst onder stoom te zien zal zijn! Speciale gast is dit jaar stoomlocomotief ‘Cockerill’ van de Museum Buurtspoorweg uit Haaksbergen. Maar niet alleen treinen, ook stoommachines, historische bussen en schepen en modeltreinen zijn te zien in Stadskanaal.

‘Nieuwe’ stoomlocomotief 52 8082 onder stoom!

Stoomlocomotief 52 8082, een zustermachine van de 52 8060, is tijdens Stadskanaal onder Stoom voor het eerst sinds 34 jaar weer onder stoom te zien. In dienst van de Deutsche Reichsbahn is deze locomotief in 1988 buiten dienst gesteld. Medio jaren ’90 is de locomotief overgenomen door de STAR. De locomotief heeft diverse jaren opgeslagen gestaan in Veendam en Stadskanaal. Enkele jaren geleden is begonnen met de revisie. En die is nu voltooid!

Stoomlocomotief ‘Cockerill’ uit Twente

Stoomlocomotief ‘Cockerill’ van de Museumbuurtspoorweg (MBS) uit Haaksbergen is een bijzondere stoomlocomotief. De machine is gebouwd in 1926 en beschikt over een verticale ketel. Het is daarmee de enige stoomlocomotief in Nederland die dat heeft. Hierdoor is het een bijzondere verschijning. Tussen 2005 en 2009 is de locomotief door de vrijwilligers van de MBS geheel gereviseerd. Tijdens Stadskanaal onder Stoom is de machine te zien tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen.

Meer stoom en modelspoor

Uiteraard is ook de stoomlocomotief 52 8060 dit weekend weer onder stoom te zien. Op het emplacement Stadskanaal zijn ook diverse werkende stoommachines te zien. In de loods bij station Stadskanaal is een beurs met kleine treinen. En om het stoomfeest compleet te maken rijdt ook de ‘vuurloze’ stoomlocomotief op het emplacement, net als een ministoomtrein. Bezoekers kunnen een stukje op deze locomotief en de ministoomtrein meerijden. En in onze werkplaats kan men een kijkje achter de schermen nemen.

Schepen

Bij de Stationsbrug in Stadskanaal zijn diverse historische schepen te zien. Zo kun je meevaren met stoomboot “De Jonge Wachter”. Ook is er dit weekend een speciaal arrangement met de Snikke ‘Dieverdoatsie’. De historische ‘Jatrie’ uit 1930 is te bezichtigen. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum uit de stad Groningen is aanwezig met het museumschip Emma. Dit voormalige directievaartuig van de Provinciale Waterstaat uit Groningen is dit jaar 100 jaar oud!

Speciale dagkaarten

Tijdens Stadskanaal onder Stoom gelden er speciale dagkaarten, Die geven toegang tot het evenement en zijn de hele dag geldig in alle treinen. Kaarten zijn aan het loket te koop, of in de voorverkoop als e-ticket via de website van de STAR.

Meer informatie

Meer informatie over Stadskanaal onder Stoom is toe vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl/sos.

Ingezonden

Op de foto’s: Stoomlocomotief 52 8082 foto: Lars Blaauw en MBS locomotief 2 Cockerill foto: Tim Goorman