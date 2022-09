Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 12 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ WARM | MORGEN EEN BUI

Vandaag een zwakke tot matige zuidenwind en er zijn vanochtend nog flarden met laaghangende bewolking maar de zon komt er ook al bij. Vanmiddag zijn er zonnige perioden met vooral wat stapelwolken maar vooral ook hoge bewolking. Met die zuidenwind wordt het uiteindelijk vrij warm voor half september, want de maximumtemperatuur is 23 á 24 graden.

Vanavond gaat de bewolking overheersen en in de loop van vannacht is er ook kans op wat regen. Er komt dan een front uit het noorden, daardoor draait de wind naar het noordwesten. Morgenochtend is het de meeste tijd dan ook bewolkt en dan is er kans op een drup regen, morgenmiddag is er af en toe zon en kan er nog een enkele bui vallen. Maximum morgen rond 21 graden.

Na morgen is het op woensdag nog een graad of 20, daarna gaat dat achteruit tot rond 15 graden aan het einde van de week. Dat gaat met een toenemende noordwestenwind en het wordt dan ook wisselvallig met geregeld een paar buien. Aan het einde van de week is daarbij ook kans op onweer.