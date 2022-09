Nieuw wandelboekje: “￼￼12 toppen in een laag land” uitgebracht

GRONINGEN, DRENTHE – Afgelopen zomer verscheen er een nieuwe wandelboekje. Hierin staan 12 wandelingen beschreven naar de hoogste (natuurlijke) top van iedere provincie.



Ruud Baarda en Karina Verbaan, auteurs van de nieuwe wandelgids 12 toppen in een laag land, hebben de 12 provinciale toppen in Nederland wandelend verkend. In coronatijd ontstond het idee om naar het hoogste punt van een provincie te lopen. En toen nog een, en nog een. Zo werden het er 12: de 12 hoogste punten in ons lage land. Hetgaat om de natuurlijke toppen. Sommige provincies hebben hogere niet natuurlijke toppen, maar die doen in deze gids niet mee. De VAM-berg in Drenthe is om die reden buiten beschouwing gelaten, ook al is deze met zijn 58 meter hoger dan het natuurlijk gevormde Haantjeduin (31 meter).



De beschrijvingen in de gids 12 toppen in een laag land gaan verder dan een route naar de top. De

auteurs doken in de geschiedenis van de top en zochten bijvoorbeeld naar de herkomst van namen.

Om een voorbeeld te noemen: de hoogste top in Drenthe heet Haantjeduin. Een mogelijke verklaring voor deze naam is het uitzicht dat je vroeger had vanaf deze heuvel. Als je goed keek, kon je bij helder weer in de verte de kerktoren van Emmen zien, met op de top een windhaantje. Ook legendes en anekdotes rond de top beschrijven de auteurs in deze uitgave. Met daarbij ook andere informatie over meer hoge toppen in de provincies en tips voor overige wandelingen. Twaalf toppen in een laag land biedt een leuke inkijk in het reliëf van Nederland en geeft inspiratie om nieuwe en verrassende gebieden te ontdekken.



Deze toppen komen in de uitgave aan bod:

1. Groningen (Hasseberg bij Sellingen, 14 meter)

2. Friesland (Vuurboetsduin Vlieland, 45 meter)

3. Drenthe (Haantjeduin, Emmen, 31 meter)

4. Overijssel (Tankenberg, 85 meter)

5. Flevoland (Bult van Urk, 8 meter)

6. Gelderland (Signaal Imbosch, 111 meter)

7. Utrecht (Amerongse Berg, 69 meter)

8. Noord-Holland (Catrijper Nok bij Schoorl, 55,4 m)

9. Zuid-Holland (Vlaggeduin, Katwijk, 37 meter)

10. Zeeland (Groot-Valkenisse, 54 meter)

11. Brabant (Venakkerbos bij Luyksgestel, 44 meter)

12. Limburg (Vaalserberg, 322 meter)



Het boekje is getiteld “12 toppen in een laag land” is verkrijgbaar bij Uitgeverij Anoda.



Ingezonden