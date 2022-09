Oldambt zoekt Klimaatburgemeesters voor Nationale Klimaatweek

OLDAMBT – Van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale Klimaatweek 2022. Hiervoor zoekt het ministerie Klimaatburgemeesters en –supporters: mensen, bedrijven of andere organisaties die zich actief inzetten voor een beter klimaat en bereid zijn om hun verhalen te delen tijdens de Nationale Klimaatweek en daarmee anderen te inspireren. Ook Oldambt is op zoek naar Klimaatburgemeesters en –supporters.

Klimaatambities Nederland

Nederland heeft grote klimaatambities. Om klimaatverandering tegen te gaan, zijn we bezig met het opwekken van duurzame energie en steeds klimaatbewuster te leven en werken. Om hier extra aandacht voor te vragen, organiseert het Ministerie van EZK voor de tweede keer de Nationale Klimaatweek. Het doel is aandacht vragen voor klimaatverandering en duurzame en klimaatbewuste initiatieven. Dat mag best eens in het zonnetje worden gezet.

Klimaatburgemeester Oldambt

Oldambt is op zoek naar klimaatburgemeesters die zich op hun eigen manier inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Zij kunnen op hun beurt andere Oldambtsters inspireren en enthousiasmeren om bewuster met het klimaat om te gaan. Vorig jaar had Oldambt niet één, maar twee Klimaatburgemeesters die hun verhaal hebben gedeeld. Als Klimaatburgemeester ben je iemand die zich inzet om CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan met een groot initiatief, maar ook met iets kleins. Iemand die bijvoorbeeld op een originele manier met de buurt veel energie bespaart of juist klimaatbewuster consumeert. Het klimaatburgemeesterschap is niet alleen voor volwassenen, ook jongeren worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Wil jij graag jouw verhaal delen? Of ken je iemand die hier beschreven wordt? Je kunt je aanmelden via www.nkw2022.nl.

Klimaatsupporter

Naast Klimaatburgemeesters zijn we ook op zoek naar Klimaatsupporters. Dit zijn bedrijven, stichtingen of organisaties die vooroplopen met verduurzaming of energiebesparing en bereid zijn om duurzame initiatieven te delen en/of een actie of evenement te organiseren tijdens de Nationale Klimaatweek 2022. Kijk voor de voorwaarden en hoe je je kunt aanmelden als Klimaatsupporter op www.nkw2022.nl.

