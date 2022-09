Start nieuw cultureel seizoen met het Tellerlikker Festival

WINSCHOTEN – Op zaterdag 17 en zondag 18 september staat Cultuurhuis De Klinker weer in het teken van het Tellerlikker festival. Het Tellerlikker Festival markeert de start van het culturele seizoen in Winschoten. Met muziek, dans, theater en meer. Uit alle geledingen van de samenleving in Oldambt en daarbuiten.

Een drempelloos programma voor jong en oud, waarin kijken, luisteren en zelf actief bezig zijn centraal staat. Met programmering door culturele amateurverenigingen uit de regio aangevuld met voorstellingen in de beide zalen, de foyer en het Theatercafé. En ruimte voor alle cultuurliefhebbers uit de gemeente om zich met eigen aanbod te profileren.

Op het programma staan o.a. Sodom Billy, Mahler 4, Minka Zaal & Bart Westerveen en Spezie! Deze voorstelling is een eigen productie van het Tellerlikker Festival en bestemd voor nieuwsgierige ogen en oren. Een majorette met een rockabillyband, een symfonieorkest met een rapper, een dichtwerk op rolschaatsen en een balletdanseres die acteert. Verwacht het onverwachte. Nieuwe muziek en ervaringen door onverwachte combinaties. En een chemische reactie als cultureel en sociaal cement voor de Oost-Groninger samenleving. In het Gronings: Spezie!

Op zaterdag vanaf 13.00 uur en zondag vanaf 14.00 uur in en rondom Cultuurhuis De Klinker. Bekijk het volledige programma en koop (gratis) kaarten op: indeklinker.nl/tellerlikkerfestival

Open huis RTV GO!

Op zaterdag 17 september is het zover, de Open Dag van RTV GO! Tijdens de openingsdag van het Tellerlikker Festival in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten houdt ook RTV GO! (Gemeente Oldambt) open huis.

Iedereen kan deze dag kennis maken met hoe de programma’s van RTV GO! gemaakt worden. Een heuse inkijk achter de schermen, met de nieuwe tv-studio, de radiostudio en de montage kamer. Ook vele bekende gezichten van de radio en tv kunt u deze dag te spreken krijgen. Onze Open Dag is van 13:00 uur tot 17:00 uur en de ingang is aan de zijkant van De Klinker (Mr. D.U. Stikkerlaan 251), ter hoogte van het parkeerplein. Graag tot dan!

Op Blind Date in De Klinker

We staan weer aan het begin van een mooi gevarieerd theaterseizoen. Iedereen die tussen 6 en 16 september een kaartje koopt voor een voorstelling in De Klinker ontvangt twee kaartjes voor de Blind Date-voorstelling cadeau.

De Blind Date is een verrassingsvoorstelling die op vrijdag 16 september om 20:15 uur plaatsvindt.

Wie of wat ziet u pas op de avond zelf, maar één ding kunnen we alvast verklappen, Jacques d’Ancona schreef over deze artiest: “Interessant, origineel en spannend. Een hoge lachscore en uitzicht op een carrière!” Meer informatie: indeklinker.nl/blinddateverrassingsvoorstelling

