Jong en oud gaan samen met de boswachter op zoek naar paddenstoelen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 13 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZACHT | VANAF DONDERDAG HERFST

Er komen vanochtend vanuit het noorden vrij veel opklaringen maar er blijft ook kans op een enkele bui. Het is vrij zacht met middagtemperaturen rond 21 graden en er is maar windkracht 3.

Vannacht is het vrij rustig en droog maar het is overwegend bewolkt. De minimumtemperatuur is 12 graden. Morgen wordt het nog 20 graden en ook dan is er een zwakke tot matige noordwestenwind. Het is lang droog met opklaringen, maar morgenavond is er van zee kans op een paar buien.

Die buienkans wordt donderdag een stuk groter en de maximumtemperatuur is dan maar 17 of 18 graden, vrijdag en in het weekend is er bij de buien ook kans op onweer. Dan is het ’s middags maar een graad of 15, maar in een bui natuurlijk nog een paar graden lager. Dus de herfst komt vooral vanaf donderdag goed op gang.