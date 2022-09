Gemeente Stadskanaal steunt energieneutraal Vledderveen

STADSKANAAL – Plaatselijk Belang Vledderveen, Groninger Energie Koepel en de gemeente Stadskanaal zetten de schouders onder een wijkenergieplan voor Vledderveen. Hier ondertekenden de partijen op 14 september een intentieovereenkomst voor.

Het wijkenergieplan is een initiatief van Plaatselijk Belang Vledderveen. Er is een werkgroep Duurzaam Vledderveen opgericht die onder begeleiding van de Groninger Energiekoepel (GrEK) samen met de inwoners van Vledderveen aan de slag gaat. Het doel is om de beste oplossingen voor een aardgasvrij en energie-neutraal Vledderveen in 2050 te vinden. Met de inwoners wordt onderzocht wat zij belangrijk vinden voor hun woningen en hun dorp en hoe het wijkenergieplan kan bijdragen aan de leefbaarheid van Vledderveen.

Vledderveen neemt zelf regie

Drie vrijwilligers hebben de werkgroep opgestart. Inmiddels bestaat de werkgroep uit 5 man, waaronder Jan Dost: “De energietransitie raakt ons allemaal, maar is ook een grote zoektocht. De Groninger Energiekoepel (GrEK) helpt ons om samen met het dorp een wijkenergieplan te maken. Daarin onderzoeken we wat inwoners belangrijk vinden voor aardgasvrij wonen en hoe we naar een energie-neutraal Vledderveen toe kunnen werken. We willen als dorp daarin zelf de regie houden; dit gaat ook over de leefbaarheid van Vledderveen en het welzijn van onze inwoners.”

Gemeente ondersteunt van harte

Wethouder Ingrid Sterenborg is trots op deze vooruitstrevende groep vrijwilligers uit het Knoalster dorp Vledderveen: “Vledderveen is een actief dorp. Het is prachtig om te zien dat de vrijwilligers van de werkgroep Duurzaam Vledderveen daar zelf het stuur in handen nemen om het dorp energieneutraal te maken. Uiteindelijk moeten we allemaal van het aardgas af. Dat raakt iedereen en is een behoorlijke opgave. Als gemeente willen wij dit initiatief daarom van harte ondersteunen.”

Voor en door inwoners

Met subsidie van het gebiedsfonds Stadskanaal op Zon, de provincie Groningen en de gemeente Stadskanaal kan de werkgroep het komende jaar aan de slag met het uitvoeringsplan. In de komende maanden worden diverse activiteiten hiervoor opgestart. Op 26 september komt er een eerste bijeenkomst voor inwoners. De inwoners worden daar bijgepraat over de plannen. Ook wordt de uitslag van een enquête gedeeld. In deze enquête is inwoners van Vledderveen gevraagd naar hun mening, ervaringen en ambities rondom energieneutraliteit.

Ingezonden

Foto’s: Gemeente Stadskanaal en Hemmo Kuiper