Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 14 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROGE DAG | HERFST OP GANG

De ochtend zal vandaag overwegend bewolkt verlopen maar het is droog want een regenzone blijft in het zuiden. Vanmiddag zijn er iets meer opklaringen en dat worden er vanavond en vannacht meer, maar er is vannacht wel kans op een bui vanuit het noorden. Er is eerst weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Maximumtemperatuur rond 20 graden.

Morgen is de kans op een bui iets groter maar echt herfstachtig is het nog niet met af en toe zon en een matige wind. De maximumtemperatuur is morgen 18 graden. Vrijdagnacht wordt het allemaal wat serieuzer, want dan neemt de kans buien toe en overdag is het vrijdag buiig, met kans op een onweersbui. Dan is het maar een graad of 15 en er is vrijdag af en toe windkracht 5 tot 6.

Ook het weekend is daarna erg buiig met in het algemeen veel bewolking en middagtemperaturen van 13 tot 16 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig, maar dan zijn er weer wat meer opklaringen.