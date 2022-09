Edwin Boomstra (49) centrummanager van Winschoten￼

WINSCHOTEN – De zomervakantie is voor meeste mensen alweer afgelopen. En dat betekent dat de City Club Winschoten druk bezig is met de activiteiten voor de laatste maanden van het jaar. Per 1 september 2022 krijgen ze hierbij ondersteuning van Edwin Boomstra.



Edwin Boomstra start per 1 september als centrummanager van Winschoten. Hij zal zich o.a. richten op de

stadsmarketing en beleving van het centrum. Verder gaat hij uitvoering geven aan projecten die bijdragen aan de centrumontwikkeling. Tevens verbindt hij partijen en zal aanspreekpunt zijn voor ondernemers,

vastgoedeigenaren, gemeente en andere belanghebbenden.



De nieuwe centrummanager is ook werkzaam als centrummanager in de binnenstad van Coevorden en is actief in MKB-adviseringen. Edwin, die ZZP’er is, zal het centrummanagement van Winschoten combineren met zijn andere activiteiten.



Het centrum van Winschoten is in volle ontwikkeling, aldus Edwin Boomstra. Toen ik werd benaderd of ik open stond voor deze functie hoefde ik niet lang na te denken. Winschoten is een stad met uitdagingen, maar heeft vooral potentie, daarbij is de nieuwe uitdaging prima te combineren met mijn andere werkzaamheden.



Edwin woont al ruim 20 jaar in Oost Groningen en heeft een achtergrond in zowel de Retail, als in de zakelijke financieringen/adviseringen. Daarbij heeft hij ruimschoots ervaring in de evenementenorganisatie en als bestuurder. In zijn vrije tijd is hij betrokken bij de “Ondernemers Academie Oost Groningen” als voorzitter en geeft workshops aan studenten en coacht hen. Net als in Coevorden gaat hij alle ondernemers en belanghebbenden persoonlijk bij langs om kennis te maken. Ik

ben hun eerste aanspreekpunt, dus is het handig als ze weten wie ik ben, aldus Edwin. Het is belangrijk om belanghebbenden mee te krijgen en dat begint bij mijn eigen inzet en betrokkenheid.

Ingezonden