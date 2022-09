Maand van de Geschiedenis in Groningen

GRONINGEN – Op 1 oktober start het grootste historische evenement van Nederland: de Maand van de Geschiedenis. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten rondom het jaarthema Wat een ramp!. Naast rondleidingen, lezingen en tentoonstellingen zijn er ook theatervoorstellingen en kinderprogramma’s: met ruim 550 activiteiten is er voor iedereen wat te doen, in iedere provincie. Een greep uit het programma in Groningen.



Groningen 1672

Op zaterdag 1 oktober openen de Groninger Archieven de deuren om samen met bezoekers het Rampjaar 1672 in Groningen onder de loep te nemen tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis. Reis door middel van workshops, lezingen en rondleidingen met ons mee naar de 17e eeuw, naar de tijd van het Beleg van Groningen.

Groningen, Groninger Archieven, 1 oktober.

Brand in het academiegebouw

Op 30 augustus 1906 verwoestte een fel uitslaande brand het Academiegebouw. Het volledige Museum van Natuurlijke Historie ging verloren. Ontdek in deze gratis spannende lezing van Franck Smit wat er precies gebeurde, hoe de brand kon ontstaan en wat uiteindelijk de redding bleek voor de Groningse Universiteit.

Groningen, Universiteitsmuseum, 8 oktober.

Groningen houdt stand

Ook voor de stad Groningen was 1672 een onvervalst rampjaar. Ze werd wekenlang gebombardeerd, maar hield stand en op 27 augustus trokken de Duitsers stilletjes weg. Het behoud van de stad bleek een keerpunt in het Rampjaar. De tentoonstelling toont authentieke schilderijen, voorwerpen, documenten en zelfs kanonnen uit deze heroïsche strijd.

Groningen, Groninger Museum, 1 t/m 31 oktober.

Boeken en bommen

Benieuwd naar het spannende verhaal van Bommen Berend? En lijkt het je leuk om je eigen herdenkings-munt te knutselen? Kom dan naar het Kinderboekenhuis in Winsum voor de voorlees- en knutselmiddag. Aan de ouders en begeleiders is ook gedacht: er is een expositie met allerlei kinderboeken over het Rampjaar.

Winsum, Kinderboekenhuis, 15 oktober.

Gronings ontzet

Theatergroep WAARK toert door Groningen en Drenthe met ‘Staait n Bisschop veur Stad’, een theatervoorstelling in het Gronings dialect met verhalen van (on-)bekende mensen tijdens het Beleg van Groningen door Bommen Berend. Terwijl Helpman werd platgebrand, het Westerkwartier werd geplunderd en bij Oosterhoogebrug en Aduarderzijl werd gevochten, ging het leven in de stad door, zo goed en zo kwaad als het kon. Een luchtige en muzikale voorstelling vol liefde, intriges, spanning en humor in een historisch decor.

Hele provincie, Theatergroep WAARK, 14, 15, 16, 21, 22, 27, 29 en 30 oktober.

Familie Starkenborgh

Het Rampjaar was niet alleen maar rampspoed en ellende. Museum Borg Verhildersum vertelt over het culturele leven van de familie Starkenborgh en laat zien hoe de kunst en cultuur in deze oorlogsperiode floreerden.

Leens, Museum Borg Verhildersum, 1 t/m 31 oktober.

WO2 in Oudeschans

Een expositie in Vesting-museum Oudeschans geeft een lokaal perspectief op de wereldgeschiedenis. Aan de hand van ruim honderd bijzondere persoonlijke documenten van Oudeschanster Grietje Wolthek (1927-2021), zoals brieven, foto’s en visitekaartjes, leer je meer over de ingrijpende gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in en rondom Oudeschans.

Oudeschans, Vestingmuseum Oudeschans, 1 t/m 30 oktober.

Sunlight zeep

Hoe belangrijk zijn de blokken zeep met het sterretje voor onze persoonlijke hygiëne en ons huishouden? De tentoonstelling ‘Wat een ramp: de sunlight zeep is op!’ vertelt het verhaal over de Zeep Maatschappij die te maken krijgt met de gevolgen van de Watersnoodramp in 1953.

Uithuizermeeden, Het Behouden Blik, 6 t/m 31 oktober.

