Sandra ter Braak en Lenny Kuper winnen Treant Wetenschapsprijs

EMMEN – Sandra ter Braak en Lenny Kuper sleepten gisteravond de Treant Wetenschapsprijs 2021 in de wacht.

Sandra ter Braak heeft de juryprijs gewonnen voor het onderzoek Cardiologisch echografisch onderzoek bij patiënten met een herseninfarct of TIA. Zij heeft in haar onderzoek gekeken naar de werkwijze van cardiologisch echografisch onderzoek bij patiënten met een herseninfarct of TIA. Deze werkwijze werd geëvalueerd met de cardiologen en neurologen. Vervolgens is een stroomschema gemaakt met de te volgen stappen. Ook is een aanpassing doorgevoerd in de wijze van aanvragen van consulten aan de cardioloog. Hierdoor zijn de consultaanvragen en de uitvoering daarvan flink verbeterd. Dit heeft geleid tot een afname van onder- en overdiagnostiek bij deze groep patiënten.

Lenny Kuper heeft de publieksprijs gewonnen voor het onderzoek ‘Wil ik weten hoe mijn toekomst eruitziet?’ Onderzoek naar de wensen en verwachtingen van patiënten met zeer ernstige COPD in het gesprek over de toekomst met hun longarts. Zij heeft in haar onderzoek gekeken naar de wensen en verwachtingen van patiënten met zeer ernstige COPD, wat betreft de communicatie over de laatste fase van hun leven met hun longarts. Het formuleren en vastleggen van wensen, doelen en voorkeuren van patiënten bij toekomstige medische handelingen, in samenspraak met naaste familieleden en zorgverleners, gebeurde nog niet standaard op de polikliniek longziekten van Treant. Uit het onderzoek bleek dat het voeren van zo’n Advance Care Planning (ACP)-gesprek een positief effect heeft op de geboden zorg tijdens de laatste fase van het leven.

De wetenschapsprijs is bedoeld voor medewerkers van Treant die een goed, bijzonder of interessant wetenschappelijk onderzoek hebben uitgevoerd en dat hebben vastgelegd in een stageverslag, scriptie of publicatie. Zij worden voorgedragen door collega’s of melden zichzelf aan.

Door deze prijs jaarlijks uit te reiken, wil Treant medewerkers prikkelen om innovatief bezig te zijn en zich te ontwikkelen. Een deskundige jury bestaande uit een apotheker, cardioloog, chirurg, klinisch chemicus, radioloog, specialist ouderengeneeskunde en uroloog nomineerde uit de 11 inzendingen de vijf medewerkers die de Treant Wetenschapsprijs konden winnen.

Uitreiking prijs

Gisteravond was het zover: op locatie Scheper in Emmen hielden de vijf genomineerden een presentatie over hun onderzoek. Daarna mochten zowel jury als publiek stemmen om de jurywinnaar en publiekswinnaar te bepalen. Beide prijzen hebben een waarde van €500. Sandra ter Braak werd door de jury als winnaar uitgeroepen en Lenny Kuper ging er met de publieksprijs vandoor.

Ingezonden