Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Onstwedde

ONSTWEDDE – Vanmorgen organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Onstwedde. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Struinen door Ter Wupping vanuit Onstwedde woensdagmorgen 14-09-2022.

De wandelaars van Wandelen Werkt gingen deze woensdagmorgen wandelend vanuit Onstwedde.

De start was bij Brinkhof Zalencomplex Onstwedde.

Deze wandelaars wandelen wekelijks op woensdagmorgen door Westerswolde-Oldambt-Veenkoloniën-Drenthe en af toe een uitwijk naar grensgebied Duitsland. Iedere week een andere startplaats. Lekker in beweging en genieten van de omgeving, natuur en cultuur. Keuze mogelijkheden 3 groepen afstanden 7-10 en 12 km. Max deelname 60 wandelaars en vol is vol. Onder begeleiding van Wandelcoach’(s) en 2 vrouwelijke fotografen die prachtige foto’s maakten onderweg.

Door Onstwedde, via Roege Baarg naar het gehucht Ter Wupping (vv) met zijn prachtige natuur en natuurlijk ontmoeten we Roege Wilt!

Informatie over de omgeving:

Onstwedde Geschiedenis: is een oud esdorp; het wordt voor het eerst vermeld in het laatste kwart van de negende eeuw, in documenten van het klooster Werden aan de Ruhr als Uneswido in ‘Westerwalda’. De uitgang -wido in deze naam, die later verbasterd is tot wedde, betekent bos. Het eerste deel Une hangt mogelijk samen met een persoonsnaam. De kerk van Onstwedde was de oudste van Westerwolde: Unsvede komt voor op een lijst van de Abdij van Corvey uit 1150. De overige kerken worden pas in de dertiende eeuw vermeld. Het dorp ligt aan de Mussel-Aa, even voorbij de samenvloeiing met het Pagediep. Onstwedde heeft een dubbele brink . De eerste brink ligt aan de zuidkant van het dorp, niet ver van de Nederlands-hervormde kerk, vlak bij de kruising Hardingstraat met de Dorpstraat, en draagt ook de naam Brink. Het gedeelte van het dorp bij deze brink droeg vroeger de naam Loug. De tweede brink ligt bij de kruising van de Dorpsstraat met de Jabbingelaan. Dit gedeelte van het dorp werd het Wold genoemd

Lokale Mythe van Roege Wilt (Holbewoner): List en bedrog, dood en verderf. De mythologische minkukel Roege Wilt strooide er kwistig mee in zijn leefgebied rond de Roege Baarg in Ter Wupping en Smeerling. Buurtbewoners, geestelijken en gezagsdragers, ze waren voor Roege Wilt allemaal gelijk: slachtoffers van zijn misdadendrang. Dit is opgetekend door in 1860 in Onstwedde geboren onderwijzer Ammo Henderikus Smith. De mythe wil dat Roege Wilt vocht, stal en dieren mishandelde. Roege Wilt woonde in een hol in de grond op de Roege Baarg, een zandheuvel bij ter Wupping. En in Ter Wupping kwam hij op mysterieuze wijze om het leven.

Uitkijktoren Roege Baarg: Beklim de uitkijktoren en kijk uit over het beekdal van de Mussel Aa en de oude essen. Door de hoogteverschillen vergeet je dat je in Groningen bent.

Wandelparadijs Ter Wupping: In Westerwolde zijn tal van natuurterreinen rondom de Ruiten Aa. Het gebied rond het es-gehucht Ter Wupping is een hoeven- en beekdallandschap, ontstaan in de laatste ijstijd. Hier lijkt de tijd stil te staan. De wandelaar loopt door een afwisselend coulisselandschap met windsingels, houtwallen, bosjes, beekjes, hoge en bolle essen, rivierduinen en lagere, schrale graslanden met een bijzondere flora. Het aardige van Ter Wupping is dat het slechts bereikbaar is via één smalle verharde weg. Verder zijn er alleen maar onverharde wegen en paden. Kortom : een wandelparadijsje.

Wandelcoaches: Els Eckhardt/Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman.

Verslag gemaakt door : Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Greetje Dümmer, Klik HIER voor de foto’s

