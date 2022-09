Fraude met betaalmiddelen na WoningNet-phishing

GRONINGEN – Maandag 28 februari 2022 heeft een nog onbekende man in een supermarkt aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen betalingen gedaan met het geld van iemand anders. De eigenaar van het geld – een 55-jarige Amsterdammer – werd slachtoffer van phishing. De politie heeft vandaag de foto’s vrijgegeven.

Het slachtoffer is aan het einde van die maandagmiddag zijn administratie aan het doen. Eén van de mails die hij behandelt, lijkt afkomstig te zijn van WoningNet. In de mail, afkomstig van zakelijkcontact@woningnet.nl, zit een link waarmee hij zijn inschrijfkosten voor Woningnet kan betalen. De man klikt op de link en er verschijnt een pop-up in beeld met de melding dat hij zijn pincode moet invoeren. Vervolgens krijgt hij tot twee keer toe een melding dat hij de verkeerde pincode heeft ingevoerd. Als het slachtoffer daarna via de app van de bank wil inloggen, krijgt hij de melding dat hij zijn bank moet bellen. Na contact met zijn bank blijkt later dat man in een phishing-mail getrapt is: de mail met het linkje was niet afkomstig van WoningNet, maar van criminelen.

Signalement verdachte

De bankafschriften van het slachtoffer maken duidelijk dat er niet lang nadat de man zijn gegevens had ingevuld meerdere malen met zijn geld betaald is in een supermarkt in Groningen. Deze transacties staan op beeld. Het signalement van de verdachte:

– Man;

– Getinte huidskleur;

– Tussen de 20 en 25 jaar oud;

– Normaal postuur;

– Lange, donkere dreadlocks.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Let op!

Criminelen proberen op allerlei manieren de bankgegevens van mensen in handen te krijgen, phishing-mails zijn daar één van. Wees altijd alert wanneer u mails krijg waarin gevraagd wordt om snel betalingen te doen. Op www.fraudehelpdesk.nl vindt u een overzicht van actuele valse e-mails.

Bron: Politie Groningen