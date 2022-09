Groningen presenteert zich tijdens Prinsjesfestival

GRONINGEN, DEN HAAG – De provincie presenteert zich dit jaar op het Prinsjesfestival in Den Haag. Van 14 tot en met 16 september is er een programma met workshops en presentaties die laten zien wat er in Groningen gebeurt op het gebied van energie, gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit, cultuur en digitalisering. Ieder jaar krijgt een provincie de kans om zich te presenteren in Den Haag en dit jaar is Groningen aan de beurt.

Tijdens het Prinsjesfestival wil de provincie Groningen vooral laten zien hoe innovatief we in het Noorden zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de energietransitie, vergroening, gezondheid, digitalisering en het landelijk gebied. Er zijn onder meer presentaties over waterstof, groene chemie en 5G. We willen laten zien hoe we in Groningen in de praktijk werken aan oplossingen voor nationale problemen. Onze slogan is: In Groningen is de toekomst al begonnen.

Prinsjesfestival

Het Prinsjesfestival vindt jaarlijks plaats in Den Haag, in de week voor en op Prinsjesdag. Dit jaar is de tiende editie van het festival. Tijdens het festival wordt de democratie gevierd met inhoudelijke maar ook feestelijke activiteiten. Het thema dit jaar is ‘Jouw Vrijheid, Mijn Vrijheid – in gesprek over grenzen‘.

Bron: Provincie Groningen