Regiobestuur VVD Groningen draagt gedeputeerde Mirjam Wulfse voor als lijsttrekker voor de aankomende Statenverkiezingen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 15 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND MET EEN BUI | VANAF MORGEN ONBESTENDIG

Het wordt vandaag iets actiever weer dan gisteren met vanmiddag windkracht 3 tot 4 en er is kans op een paar buien, vanavond komen er met die noordwestenwind meer buien van zee. De temperatuur is nog niet te laag met een maximum van 17 graden, maar dat gaat vanaf morgen omlaag.

Zo is het morgenmiddag maar een graad of 15 en het is dan bewolkt en regenachtig, en dan vooral in het Oldambt en het Waddengebied. De noordwestenwind blijft aanwezig en doet er een schepje bovenop met windkracht 4 tot 5. De meeste kans op een onweersbui is er morgenmiddag.

Op zaterdag is er weer wat meer ruimte voor opklaringen maar buien liggen ook dan nog op de loer, zondag lijkt weer een bewolkte en natte dag te worden. De meeste kans op een onweersbui in het weekend is er op zondag en het is ’s middags in het weekend maar 12 tot 15 graden. Na het weekend blijven er op maandag enkele buien maar daarna is het droger met zonnige perioden en maxima van 16 tot 18 graden.