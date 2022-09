Tiende Ruiten Aa loop op 1 oktober

VLAGTWEDDE – De tiende editie van de Ruiten Aa loop is zaterdag 1 oktober 2022.



Deelnemers kunnen 18, 25 of 30 kilometer wandelen of hardlopen langs het beekdal van de

Ruiten Aa in Westerwolde over grotendeels onverharde wegen en paden. De start is om 10.00

uur bij sporthal Wischmei in Vlagtwedde.



De Ruiten Aa loop is een geweldige trainingsloop. Hardlopers lopen in groepsverband en

elke groep heeft een fiets- en loopbegeleider als gids. Er wordt in een rustig tempo gelopen

afhankelijk van het niveau van de groep; de groepsbegeleiders bepalen het tempo.

Onderweg zijn er verzorgingsposten. De wandelaars krijgen een kaart en routebeschrijving

mee.

Inschrijven is alleen mogelijk via de website http://ruitenaloop.nl en wel tot en met 28

september 20.00 uur.

Ingezonden