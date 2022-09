Buschauffeurs staken; ’t is stil bij busstation Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 16 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN EN ZON | VOORLOPIG OOK KOUD

Het worden vandaag en in het weekend herfstachtige dagen want van tijd tot tijd komen er enkele buien voorbij. Toch valt het vandaag-overdag nog wel mee met regelmatig een paar opklaringen, de meeste kans op regen is er vanavond. En dan is er ook kans op onweer of weerlicht. Het is ook vrij koud met een een maximum van 16 graden, de wind is meest matig uit het noordwesten, en bij een bui is vanavond kans op windstoten.

Vannacht neemt de buienkans weer wat af maar morgen wordt dat weer groter. Het wordt morgen maar 14 graden. Ook dan is er meestal een matige noordwestenwind maar er is wel kans op windvlagen.

Zondag is voor ons misschien nog wel de dag met de meeste regen want zowel ’s nachts als overdag is het dan buiig, mogelijk valt er dan 20 mm neerslag in totaal. Na het weekend is de maandag nog wisselvallig met al iets meer opklaringen, dinsdag en woensdag is het overwegend droog met minder wind.