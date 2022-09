Aanhouding na achtervolging door Delfzijl

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 17 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN EN ZON | PAS NA MAANDAG STABIELER

Af en toe zal er vandaag nog een bui vallen en samen met de opklaringen geeft dat soms een mooie regenboog. Er is kans op een felle bui en er is ook kans op hagel, maar zo nat als gisteravond wordt het niet. En ook zijn er minder sterke windvlagen. De maximumtemperatuur is 15 á 16 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Vannacht is er weinig verandering met een enkele bui en opklaringen, maar morgenochtend is het juist tamelijk regenachtig. Morgenmiddag wisselen mooie opklaringen weer af met een paar kortdurende buien. Ook morgen is het een graad of 15 en ook dan is er een matige tot krachtige noordwestenwind.

Na dit weekend is het maandag nog redelijk wisselvallig maar vanaf dinsdag is het rustiger met veel opklaringen. Na dinsdag draait de wind naar het zuidwesten. Dan wordt het vrij zonnig en een paar dagen ook droog, met kans op mist in de nacht en ochtend, en middagtemperaturen van 17 tot 20 graden.