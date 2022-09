Erik Hulsegge en Engel Modderman waren te gast bij Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Schrijver en columnist Erik Hulsegge en raadslid Engel Modderman waren vanmorgen te gast in het programma Diverdoatsie. Hans van der Lijke vulde de ochtend aan met passende liedjes.

Schrijver en columnist Erik Hulsegge heeft een boek geschreven waarin het bewogen leven van Engel Modderman centraal staat. Al meer dan een halve eeuw dient Engel Modderman het communisme in Oost-Groningen. Ook is hij 40 jaar actief als raadslid. Het raadslidmaatschap begon bij de CPN in Midwolda en via de fractie M&M, de NCPN in Scheemda is de geboren Winschoter al jarenlang namens de VCP (Verenigde Communistische Partij) de nestor van de gemeenteraad van Oldambt.

Engel Modderman leeft een veelbewogen leven, met hoogtepunten en dieptepunten. Zijn wens was zijn levensverhaal in een boekvorm uit te geven. Daarvoor belde hij in 2019 Erik Hulsegge en die zei zonder na te denken ja.

Bijna drie jaar kroop Erik in de huid van Engel. Na heel veel gesprekken bij Engel en zijn vrouw Greetje aan de keukentafel en met medewerking van een aantal personen die dicht bij Engel staan en daarnaast veel schrijven en corrigeren kon het manuscript naar de vormgever en vervolgens naar de drukker. Op 5 maart presenteerde Erik in de raadzaal van het stadhuis in Winschoten zijn boek; de plek waar Engel Modderman volgens Erik een levenslang abonnement heeft.

Beide mannen waren vanmorgen bij Pieter Huttinga te gast in het Radioprogramma Diverdoatsie van Radio Westerwolde. Hans van der Lijke, zanger en troubadour, zorgde voor passende liedjes. De live uitzending vond plaats vanuit de Bibliotheek in Vlagtwedde. Klik HIER om de uitzending terug te luisteren. Selecteer voor het eerste deel Diverdoatsie en voor het tweede deel Op ain Knije.