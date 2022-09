Scholieren komen met creatieve ideeën voor energiekwesties

EMMEN – Het ontwikkelen van een game, meer energie opwekken op school en een website waarop je energie kan verhandelen. Hierover gaan de vier winnende ideeën van scholieren in Groningen, Drenthe

en Friesland. Op 15 en 16 september hebben 33 teams met in totaal 185 leerlingen en studenten nagedacht over energiekwesties. Een pittige dobber. In een hackathon van maar liefst dertig uur achterelkaar gingen ze hiermee op hun eigen school aan de slag.



De komende weken gaan de teams met hun klasgenoten de oplossing uitwerken. Het eindresultaat pitchen ze in één van de drie provinciehuizen. De hackathon is namelijk de start van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’, een initiatief van Nationaal Programma Groningen en Stichting Technasium om jongeren te betrekken bij oplossingen die gaan over energiekwesties waar we op dit allemaal de

gevolgen van merken.



Hackathon-winnaars

De deelnemers maakten kans op één van de vier prijzen. Vol spanning zaten ze op hun school achter het scherm te wachten op de uitslag. Vanuit de studio in Emmen, waar de hackathon uitgezonden werd, kregen ze het goede nieuws.

• ‘Overall winnaar’ is Team Takomst van het Stellingwerf College in Oosterwolde. Hun idee is het ontwikkelen van een game die gericht is op het verminderen de ecologische voetafdruk. De jury zegt daarover: “Het idee is haalbaar, origineel, snel uitvoerbaar en heeft een fun factor. Maar het is ook

erg origineel, het trok meteen de aandacht.” Bij het horen van de reactie zaten ze met hun handen voor hun mond sprakeloos voor het scherm.

• Micro Champions van CSG Liudger in Drachten kreeg de prijs voor ‘Best design’. Het idee van dit team gaat over allerlei oplossingen om op school meer energie op te wekken, zoals energieopwekkende tegels. “Ze hebben een praktisch design, zijn innovatief en hebben zelfs al een bedrijfsmodel. Met dit idee promoten ze innovatie”, aldus de jury. “Yeah we hebben gewonnen!!”, klonk het volmondig bij het horen van de uitslag.

• De prijs ‘Meeste impact’ is gewonnen door het team Klavertje Vier van het Dr. Nassau College Quintus in Assen. Zij hebben een online platform bedacht voor het verhandelen van energie. De motivatie van de jury hierover is: “Het idee heeft betrekking op de totale samenleving. Tijdens de presentatie wisten

ze dit idee heel goed te verkopen.” Teamlid Lars: “Ik ga als een speer mijn teamleden bellen, zij zijn al naar huis.”

• De ‘Publieksprijs’ ging naar de Hackathon Strijders, een team van het Praedinius Gymnasium in Groningen. Ze hebben een game bedacht waarmee je terug en vooruit kan in de tijd. De consequenties van de keuzesdie je maakt bepalen de toekomst. Het team bedankt iedereen die op ze gestemd heeft. “Dit is geweldig!”, klinkt het meteen.



De komende acht weken

Aan de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ nemen veertien scholen in Groningen, Drenthe en Friesland deel. De ideeën die de 33 teams tijdens de hackathon ontwikkeld hebben gaan ze de komende acht weken in hun klas uitwerken tot uitvoerbare oplossingen. De scholenchallenge eindigt op vrijdag 11

november 2022 met een Dragons’ Den, een pitch in één van de drie provinciehuizen. Voor de meest kansrijke oplossing(en) in elke provincie is kennis, een netwerk en een startbedrag beschikbaar voor het (laten) uitvoeren van het idee.



Deelnemende partijen

Nationaal Programma Groningen en Stichting Technasium organiseren deze scholenchallenge in samenwerking met het Lectoraat Ondernemen in Verandering, een samenwerking van Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college. De vijf deelnemende scholen in Groningen zijn: rsg de Borgen, Noorderpoort, Alfa- college, Praedinius Gymnasium en het Ubbo Emmius. In Drenthe nemen zes scholen

deel: Dr. Nassau college Quintus, Dr. Nassau College Aa en Hunze, CSG Dingstede,

De Nieuwe Veste, Roelof van Echten College en het Hondsrug College. En in Friesland doen deze drie scholen mee: CSG Liudger, Stellingwerf College en het Linde College.

