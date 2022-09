Han Tuenter uit Westerlee naar NK dammen in de C categorie

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 18 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN BUIIG | NA MORGEN STABIELER

Het is vandaag òverwegend bewolkte dag met regelmatig regen en er is ook kans op een fellere bui. Het is vanmiddag af en toe wel wat droger maar veel zon is er bij ons in Westerwolde dus niet. En de wind zal flink toenemen want vanmiddag krijgen we windkracht 5 tot 6, met vlagen van windkracht 7 of 8. De maximumtemperatuur is maar 14 of 15 graden.

Ook vannacht vallen er nog enkele buien, maar dat is dan vooral in het Oldambt en de Eemsdelta. Morgen hebben we ook een noordwestenwind en dan zijn er verspreid ook nog enkele regenbuien te verwachten. Ook morgen is bij ons dus vrij grijs maar er is dan ietsje minder wind. Maximum morgen 15 á 16 graden.

Dinsdag begint een drogere periode met misschien nog een enkele bui, maar vooral af en toe zon en weinig wind. Dat betekent kans op mistvelden in de nacht en ochtend en overdag wat zon. De maximumtemperatuur is dinsdag en woensdag ongeveer 16 graden, daarna ongeveer 18 graden.