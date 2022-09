Mega Piraten Festijn in Noordbroek trekt zo’n 7.500 bezoekers

NOORDBROEK – Het is een indrukwekkend schouwspel. Vrijwel alle bezoekers van het Mega Piraten Festijn in Noordbroek doen mee met Snollebollekes. En allemaal springen ze van links naar rechts; een halve cirkelpit ontstaat. Duizenden mensen. Opa’s en oma’s met kleinkinderen en alle generaties daar tussenin; vrijwel iedereen doet mee. De grond trilt. De tent kolkt. En Rob Kemps, het gezicht van de act, ziet dat het goed is. 2,5 jaar heeft hij niet op een Mega Piraten Festijn gestaan, memoreert hij nog even. Waarschijnlijk iets met een virus…

Maar de sfeer zit er al veer eerder goed in. Als rond kwart voor negen Stef Ekkel zijn ‘De Woonboot’ inzet, zien we bezoekers die in rijen achter elkaar op de grond zijn gaan zitten en beginnen te ‘roeien’. Duizenden mensen zingen mee. En als hij eventjes later versterking krijgt van René Karst is het feest natuurlijk compleet: ‘Liever te dik in de kist’. En Karst zet het feestje door met ‘Atje voor de sfeer’. Kinderen zingen mee met ‘Het leven is te kort om nuchter te blijven’. En dan komt zijn nieuwste hit ‘Dat interesseert met echt geen ene reet’. Je zou hem kunnen zien als de koning van de tekstuele gimmicks. “Maar zo zie jij het”, zegt hij na afloop. “De jongens achter de boeren, mensen die het niet eens zijn met Rutte; allemaal gebruiken ze ‘Dat interesseert me echt geen ene reet’ als achtergrond bij filmpjes. Op TikTok inmiddels zo’n 12.500. Kijk, hier wil ik feest brengen. Ik krijg maar drie liedjes de tijd. Maar als je mij op een feest boekt dan doe ik er drie met een band. En daarna pak ik de gitaar en doe ik een heleboel meezingers. Daar komt echt nog wel iets van mijn verleden (Karst vormde vroeger samen met zijn moeder Duo Karst, dat vooral luisterliedjes bracht, red.) in terug. Maar dit is ook geweldig. Het Mega Piraten Festijn laat zien hoeveel mensen houden van het Nederlandstalige lied met die rijke historie. Dat trekt nog steeds zo’n groot publiek. Als ik er lang over praat, kan ik er elke keer weer boos over worden dat de landelijke radiozenders zo minachtend doen over het Nederlandstalige lied.”

Ondertussen zetten de mannen van OBZ de tent op de kop met hun hit ‘Ik ben Kachel’. Organisator Eddie Mensink ziet dat het goed is. “We hebben hier zo’n 7.500 bezoekers. Zondag zijn we hier begonnen met de opbouw. Hartstikke mooi weer. Tot donderdag. Toen was het regen en wind. Dat maakt het lastig om de laatste puntjes op de i te zetten. Hekken die omwaaiden, dat werk. Voor de zekerheid hebben we de tent ook in de gaten gehouden, maar die gaf geen krimp. Die kan ook wel wat hebben. Vanmiddag waaide het ook nog flink, maar nu is het bijna windstil. En dat is wel net zo prettig.”

Uitersten

Het Mega Piraten Festijn is een feest van uitersten. De tijd dat je er alleen maar Nederlandstalige muziek hoorde, is allang voorbij. In een speciale tent is het happy høken. Daar wisselen boerenrock, tentfeesthits, dance en meezingers elkaar in een razendsnel tempo af. De keuze voor het happy høken is bewust. Die relatie met het platteland is er nou eenmaal, dat weet medeorganisator Leon Lukassen ook: “Veel bezoekers ervaren dit als een extra dorpsfeest.” Ook in de tent zijn de overgangen soms extreem. Belinda Kinnaer brengt daar op gewijde wijze ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen ten gehore. Duizenden mensen zingen mee. “Oh, dat samen zingen is wat hè”, zei presentator Willie Oosterhuis eerder al. Bij een vrouw lopen de tranen over de wangen. Belinda gaat even naar haar toe om haar te troosten. Een paar kinderen mogen de deur opendoen voor de volgende artiest, want die kan volgens Willie wel wat steun gebruiken. Nergens voor nodig. Rob Kemps van Snollebollekes sprint het podium op om de tent vol-le-dig op de kop te zetten. Van plechtigheid naar vrolijke anarchie in pak ‘em beet een halve minuut tijd.

Nekvel

Als we hem naderhand vragen hoe hij zich eigenlijk meer voelt: een zanger of een fitnessinstructeur, reageert Rob met: “Een zingende fitnessinstructeur. Weet je, het klinkt misschien slijmerig, maar wat een toppubliek hier. Ze hadden helemaal geen tijd nodig om erin te komen. En ook niet per se alcohol.” Of hij na al die jaren zich nog wel eens laat verrassen door het publiek? “Oh echt wel. Laatst nog op een ander festival. Ik stond er rond drie uur ’s middags. En daar ging het ook hartstikke goed. Het gekste dat ik ooit heb zien gebeuren? Een jaar of zes geleden stond ik in een jongerendisco, zoiets. Daar drukte iemand een sigaret uit op het hoofd van een ander. Ik heb hem meteen bij zijn nekvel gegrepen. Doe normaal!”

Verbouwen

Snollebollekes is ongekend populair. De act heeft het Mega Piraten Festijn, zo zou je kunnen zeggen, niet nodig, maar zo stelt Rob: “Je moet als artiest natuurlijk wel optredens hebben. Wij zitten in de luxe positie dat we kunnen kiezen. We doen wat we het leukste vinden. En het heeft ook z’n charme, we konden hier maar drie liedjes doen, maar in die tien minuten wil je wel de tent verbouwen. De sfeer hier, het publiek, dat zijn wel redenen om terug te komen.”

Ondertussen staat Wim Salabim (vroeger van Poar Neem’n) achter de draaitafels in de happy høken tent. Die is niet supergroot. Misschien dat er tweehonderd mensen inpassen, maar Wim heeft even gebeld. “Ik hoor dat hier 40.000 man staat”, grapt hij. En hij wisselt hardstyle af met Kali van Django Wagner. Het publiek vreet het allemaal. En ook in de grote tent gaat het feestje door. Met Lucas & Gea. ‘Steeds weer huil je’. Vreemd, we zien vooral lachende en vrolijke gezichten… En het feest is nog lang niet afgelopen…

Ingezonden door Wouter Groote Schaarsberg, Wolger Media, in opdracht van het Mega Piraten Festijn