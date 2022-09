Ontknoping NK Ovalracing in Ter Apel tijdens finale-races op zondag 25 september

TER APEL – Het ovalracingseizoen 2022 loopt op z’n einde. De finales van het Int. NK Ovalracing zullen zondag 25 september in Ter Apel plaats vinden.

De strijd om het Int. Nederlandskampioenschap gaat dit jaar over zeven wedstrijddagen. Dit seizoen zagen we in alle klasses veel nieuwe coureurs aan de start verschijnen en daarmee groeiende deelnemersvelden. Kortom, het ovalracen zit weer in de lift en de coureurs die aan het einde van het seizoen 2022 een plek op het erepodium weten te bemachtigen hebben het dit seizoen niet cadeau gekregen. In sommige klasses zijn de kampioenen inmiddels bijna bekend, er zijn ook nog een aantal klasses waar het in de strijd om het kampioenschap op deze allerlaatste wedstrijddag aankomt. Er zal dan ook ongetwijfeld veel gerekend gaan worden op de afsluitende wedstrijddag van seizoen 2022.

Juniorenklasse

Bij de jongste ovalracing deelnemers in de juniorenklasse is het verschil slechts 11 punten in de strijd om de titel. En dan te bedenken dat er drie manches op een wedstrijddag worden verreden en in iedere manche 20 punten te verdelen zijn, kortom er kunnen nog zestig punten binnen gehaald worden. Daarbij gaat Keano Boes uit Vroomshoop aan de leiding voor Brian Kuper uit Ter Apel. Rick Feenstra uit Schoonoord kende een erg sterk Speedweekend en hij neemt momenteel de derde positie in bezit voor Cato Caspers uit Kampen die volgt op één punt achterstand. Dylano de Haan uit Stieltjeskanaal volgt op de vijfde plek, zijn achterstand is echter te groot om nog een positie in het kampioenschap te kunnen stijgen.

Standaardklasse 2000

De Standaard 2000 kenmerkt zich door de deelname van de vele equipes. Tijdens het afgelopen speedweekend was het Kevin Zwiep uit Schoonoord die aan de start stond, hij neemt in equipe deel met broer Jeffrey. Zij lijken met 349 punten en een voorsprong van 34 punten vrijwel zeker van de titel. Alleen de techniek kan hun nog in de steek laten. Daarachter is het wel bloedstollend spannend. In het gevecht om de tweede positie staan equipe Brakels en equipe Schans/Groen na zes rondes in het NK exact gelijk in punten. Daarachter is het Michael Birke die momenteel 38 punten tekortkomt voor een podiumplaats en op de vijfde positie zijn het Jordan Wolters en Kevin Mosterd uit Raalte.Rookie Rods

Bij de Rookie Rods is in de tussenstand van het Nederlandskampioenschap een nieuwe leider te vinden. Jesse van den Akker uit het Brabantse Nuland kende een zeer succesvol speedweekend en

wist van de derde plaats op te klimmen naar de koppositie in het kampioenschap. Andre Mulder uit Beerta heeft nog altijd de tweede positie in handen, hij komt momenteel elf punten tekort voor de titel. Danny Bos uit Ter Apel staat momenteel derde in de titelstrijd met een vijf punten tellende voorsprong op Raymond Kuiper uit Ter Apel die de vierde positie in handen heeft. Op de vijfde positie is Danny Lubben uit Klazienaveen terug te vinden, hij heeft 31 punten achterstand op plek vier.

BMW CUP

Het moet wel heel gek lopen wil Roelf Huisman uit Schoonoord zijn NK-titel in de BMW-klasse nog mislopen. Met maximaal 60 punten te behalen op een wedstrijddag en momenteel 49 punten voorsprong op zijn zoon Rowan kan er weinig meer misgaan. Om positie twee in de titelstrijd is het echter een heel ander verhaal. Daar staan Rowan Huisman uit Schoonoord en Jeffrey Bolk uit Ter Apel exact gelijk met 276 punten. Ook daarachter is de strijd voor een podiumplek nog geen onmogelijke opgave. Justin Philips uit Veendam en Norbert Horvath uit Weiteveen staan op die vierde en vijfde positie in de titel strijdt.

SuperRods

Door het uitvallen van Thomas Veldkamp in de avondrace van het Speedweekend en de winst van het weekendklassement door Edward Jan Walsma is hij equipe Zwiep/Veldkamp tot op twaalf punten genaderd in het klassement van de SuperRods. Zij zullen uitgaan maken wie zich de winnaar van de NK-titel gaat worden. Terwijl Rijn Clay uit Vijfhuizen zeker is van de derde positie in het NK. Ad Monster uit Dordrecht maakte een flinke crash mee op zaterdagavond van het speedweekend. Zijn auto heeft te veel schade opgelopen en richt zijn pijlen op het nieuwe seizoen 2023. National Hotrods

Bij de National Hotrods stevent Reimon Bos uit Noord-Sleen rechtstreeks af op titel prolongatie. Op de afsluitende wedstrijddag heeft hij een voorsprong van 42 punten te verdedigen op Johan Sanders uit Ter Apel. Vorige week nog schreef Bos de EuroMaster titel op zijn naam en telkens laat hij zien de sterkste te zijn bij de National Hotrods. Delia Horstkamp uit het duitse Hoogstede staat momenteel derde in het kampioenschap. Zij heeft een voorsprong van 37 punten op John van den Bosch uit Rosmalen. Arno Gons uit Oude Pekela staat met zijn BMW Z4 momenteel op een vijfde positie in het kampioenschap.

Met maarliefst een deelnemersveld met 26 internationale coureurs werd er gestreden om de prijzen. De uit Ommen afkomstige Martijn Vowinkel was het meest succesvol met het binnenhalen van het National Championship en de Dutch Open 2022 titel, hij wist de vele Britse en Duitse coureurs van zich af te houden. Komende zondag gaat hij een voorsprong van tien punten op Marius Bert verdedigen in de strijd om de NK-titel. In dat kampioenschap staat Sander van der Heijden uit Oss momenteel op een derde positie voor Fabian Baer en Niklas Klaka. In deze spectaculaire klasse op de korte baan zal er om elke meter gestreden gaan worden. Daarnaast strijden ze om het National Points championship, een kampioenschap over de races op alle vier de asfalt circuits in Nederland., (Ter Apel, Venray, Lelystad en Posterholt). In dat kampioenschap gaat Niklas Klaka uit het Duitse Gelsenkirchen aan de leiding met slechts twee punten voorsprong op Sander van der Heijden.

Saloon Stockcars

Als contact klasse staan de spectaculaire Saloon Stockcars weer op het programma. Voor de derde keer dit seizoen zullen zij de strijd aangaan voor de punten in het NNO Clubkampioenschap. Jeremy van der Kraats uit Wijchen gaat bij de Saloon Stockcars aan de leiding voor Bas Haagen uit Baarle-Nassau en Nick Antwerpen uit Nettetal. Patrick Rutters uit Sprang Capelle komt momenteel één punt tekort voor een podiumplaats. Naast het kampioenschap strijden de coureurs ook nog om de Men of Steel titel.

Cross-klasse

Ook de Crossklasse stond dit jaar drie keer als gast op het programma en zo ook voor komende zondag. Het zijn Marcel Zijlstra en Stefano Telkamp uit Oude Pekela die de ranglijst in deze klasse aanvoeren. Zij zullen gaan uitmaken wie er met de titel naar huis zal gaan.



De ovalraces starten zondag 25 september om 11:30 uur. Toegangskaarten zijn online verkrijgbaar via www.ovalracing-terapel.nl of aan de dagkassa van het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel.



2.0 Hotrods

Fantastische ovalraces hebben we in de 2.0 Hotrods gezien, tijdens het afgelopen speedweekend.

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Ingezonden.

Foto’s: Stan Libuda.