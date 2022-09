De Najade gespot in Westerwoldse wateren

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG ENKELE BUIEN | MORGEN KANS OP MIST

Het wordt nog een koele dinsdag want er is nog een zwakke tot matige wind uit westen tot noordwesten en daarmee de bewolking komt van zee. Daardoor zijn er ook vrij veel wolkenvelden en verspreid komen een paar buien voor. De maximumtemperatuur is bescheiden met zo’n 15 graden.

Vannacht is er weinig wind en het is in aanleg vrij helder. Maar er is een goede kans op mistvorming en het wordt behoorlijk koud met een minimumtemperatuur van 5 graden.

Maar morgen wordt een mooie dag want er is dan een zwakke zuidenwind. En na de mistvelden in de ochtend is het verder een vrij zonnige dag. De temperatuur kan morgenmiddag nog stijgen tot een graad of 17. Donderdag wordt het ’s middags 18 graden maar ook dan is er in de ochtend kans op mist. Ook vrijdag en het weekend is het zacht maar dan is er vrij veel bewolking en zaterdag is er kans op wat regen.