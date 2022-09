Voormalig Slachthuis Stadskanaal verkocht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 21 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE FASE | ZATERDAG WAT REGEN

We hebben een aantal mooie en rustige dagen voor de boeg. Want een hogedrukgebied ligt boven Nederland en Duitsland, en dat houdt regen in ieder geval tot in het weekend buiten de deur. Het is afgelopen nacht wel fris geworden met minimumtemperaturen rond 4 graden en er zijn daardoor mistvelden ontstaan. Maar het wordt een vrij zonnige woensdag, de maximumtemperatuur is ongeveer 17 graden en er komt een zwakke zuidenwind te staan.

Vannacht daalt het opnieuw tot een graad of 4 en opnieuw is er kans op mist en nevel. Overdag is het morgen meestal zonnig en heel geleidelijk stijgt de temperatuur tot een graad of 18.

En 18 graden is het ook op vrijdag. Dan zal er een matige wind komen en dan is er ook iets meer bewolking. Het hogedrukgebied van vandaag is dan opgelost en in het weekend komt er een front met wat regen. Dat is vooral voor de zaterdag, zondag lijkt het weer op te klaren. Dan zal het weer droog te zijn, maar de lange termijn voor volgende week ziet er tamelijk wisselvallig uit met regelmatig een paar buien en weer meer wind.