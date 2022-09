Eerste SchuldHulpMaatjes Stadskanaal ontvangen certificaat van wethouder Sterenborg 

STADSKANAAL – Vanmiddag ontvingen de eerste vier maatjes en de coördinator van SchuldHulpMaatje (SHM) Stadskanaal hun certificaat. Na een driedaagse training mogen zij nu inwoners met geldzorgen helpen. Zij zijn de eerste maatjes die van start gaan in de gemeente Stadskanaal.

Wat een maatje doet

Een maatje helpt mensen om hun geldzaken weer op orde te krijgen. Door te luisteren, te helpen met overzicht krijgen, of door samen een aflossingsplan te maken. Iedere inwoner van de gemeente Stadskanaal kan hulp krijgen van 1 van de maatjes. Wat de oorzaak ook is. Samen lukt ’t!

Aanmelden voor hulp

Heb je zelf geldzorgen? Of ken je iemand in je omgeving die hulp kan gebruiken? Aanmelden is heel eenvoudig: stuur een e-mail sturen naar onze coördinator Linda Hake: coördinator@stadskanaal.schuldhulpmaatje.nl. Of meld je aan via www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/stadskanaal. Wij nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Ook maatje worden?

Wij zijn op zoek naar nieuwe maatjes! Informatie over de opleiding en wat het maatje-zijn precies betekent, is te vinden op schuldhulpmaatje.nl. Ook is er op 13 oktober een informatieavond. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze coördinator Linda Hake. Of meld je aan via onze website.

Over SchuldHulpMaatje Stadskanaal

SHM is opgericht door kerken en opereert landelijk in zo’n 140 gemeentes. In Stadskanaal hebben 7 kerken zich verbonden aan SchuldHulpMaatje. Een afvaardiging van deze kerken vormt het bestuur. In Stadskanaal zijn nu 4 maatjes actief, twee nieuwe maatjes starten binnenkort met hun opleiding.

Ingezonden