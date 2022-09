Kastanjes poffen bij Staatsbosbeheer Sellingen

SELLINGEN – Woensdagmiddag 19 oktober a.s. organiseert Staasbosbeheer Westerwolde de activiteit kastanjes poffen.

Samen met de boswachter struinen we het bos af op zoek naar kastanjes en andere herfstvruchten zoals eikels en paddenstoelen. Ook staan we stil bij de verschillende herfstkleuren. Als opdracht proberen we de verschillende bladeren en vruchten/zaden op naam te brengen.

Niets is leuker dan de verzamelde kastanjes te poffen bij een kampvuur. En ondertussen leer je veel over de natuur in je eigen omgeving. Leuk voor het hele gezin!

Loop op stevig schoeisel omdat we over onverharde paden gaan en kleed je op het weer. We beginnen om 14:00 uur bij het kantoor van Staatsbosbeheer aan de Bovendiepsterweg 1 A 9551 VW Sellingen en duurt tot 16:00 uur.

Maximum aantal deelnemers is 20.

Aanmelden/boeken op: https://www.staatsbosbeheer.nl/kastanjes-westerwolde

Voor meer informatie: f.klatter@staatsbosbeheer.nl of 06-23117148

Ingezonden