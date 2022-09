DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag moest een 46 jarige bestuurder van een Honda Jazz om 16.15 uur op de Am Rögelberg in Meppen sterk remmen voor een vrachtwagen die de binnenbocht nam. Een achter hem rijdende 58 jarige bestuurder van een Seat Ateca reageerde niet snel genoeg en botste met zijn auto achterop de Honda. Hierbij raakte de bestuurder van de Honda gewond. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden. Hij reed in een beige/rode truck met (vermoedelijk) een Pools kenteken. Op de oplegger stond een tekst, die begon met een P. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Lähden

In de nacht van dinsdag op woensdag is uit twee tractors die stonden aan de Löninger Straße in Lähden 200 liter diesel gestolen. Waarschijnlijk was dat om half twee ’s nachts, want toen sloeg de hond van de eigenaars aan. De schade bedraagt 780 euro.