SHINE blijft zich inzetten voor een gelijk speelveld voor productie van medische isotopen

VEENDAM – SHINE Europe BV (SHINE) heeft kennisgenomen van de brief van de minister van

Volksgezondheid Welzijn en Sport d.d. 20 september 2022, waarin wordt aangegeven dat de

Nederlandse regering van plan is om bijna 2 miljard euro te investeren in een nieuwe

onderzoeksreactor, Pallas.



“SHINE gelooft dat de voorgestelde Nederlandse investering van bijna 2 miljard euro aan

Nederlands belastinggeld beter kan worden gebruikt om Nederlandse burgers te ondersteunen

dan om een overtollige, duurdere en minder milieuvriendelijke methode voor de productie van

isotopen te subsidiëren,” zegt Harrie Buurlage, algemeen directeur SHINE Europe. “Het gebruik

van Nederlands belastinggeld om onnodig een enorme kapitaaluitgave en mogelijk doorlopende

operationele steun te financieren in concurrentie met door de particuliere sector geleide

oplossingen is oneerlijk en bedreigt de grondbeginselen van een eerlijke en open markt. Wij zijn

van plan dit besluit op EU-niveau uit te dagen.”



‘Wij geloven dat onze op fusie gebaseerde technologieën kosteneffectieve en duurzame

processen bieden voor de productie van medische isotopen. SHINE kijkt uit naar de uitbreiding

van onze aanwezigheid in Nederland’, aldus Buurlage.



“Na onze aanzienlijke investering in onze Veendam faciliteit blijven we ons inzetten om onze

innovatieve particuliere marktoplossing voor medische isotopen te gaan leveren aan Nederland

en Europa”, zegt Eric Schutt, hoofd overheidsrelaties van SHINE. SHINE gelooft dat deze

investering van de Nederlandse overheid in de PALLAS kernreactor een negatief effect op het

gelijke speelveld voor de particuliere markt heeft omdat het overheidsgesubsidieerde competitie

creëert”, aldus Schutt.

