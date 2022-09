Stichting Op de kloet’n kom’ start SchuldHulpMaatje Westerwolde

WESTERWOLDE – Per 1 oktober start stichting Op de kloet’n kom’ met het project SchuldHulpMaatje in de gemeente Westerwolde. SchulpHulpMaatje is een intiatief van diverse kerken in de gemeente Westerwolde om op een laagdrempelige manier schuldhulp te verlenen door middel van maatjes.

Maatjes zijn professioneel opgeleide vrijwilligers die naast de hulpvrager gaan staan om samen tot een oplossing te komen. De hulp van het maatje neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening, maar is aanvullend.

Vanwege stress of onkunde zijn veel mensen niet in staat hun problemen op eigen kracht op te lossen. Maar een maatje neemt het nooit over. Een maatje helpt. Ook leert het maatje hoe je schuldenvrij kunt blijven. Want niet de hoogte van het inkomen bepaalt of iemand het financieel redt. Wel of hij geleerd heeft zijn budget te beheren en bereid is om waar nodig gedrag te veranderen.

Op dit moment zijn er twee volledig opgeleide maatjes die elke tussen 2 en 6 mensen kunnen begeleiden. Twee andere maatjes zijn in opleiding. Nieuwe maatjes zijn altijd welkom! Hiervoor organiseert SchuldHulpMaatje Westerwolde twee informatieavonden, 6 oktober in ’t Kruispunt te Vlagtwedde en 11 oktober in De Regenboog te Ter Apel. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.

Voor het aanvragen van hulp of als u interesse heeft om opgeleid en daarna ingezet te worden als maatje kunt u zich aanmelden bij een van de coördinatoren, Ans Nobbe-Tolk (ans.nobbe@westerwolde.schuldhulpmaatje.nl) of Deborah Wolfs-Fontijn (deborah.fontijn@westerwolde.schuldhulpmaatje.nl) of via de website shmwesterwolde.nl

Ingezonden door René Weishaupt