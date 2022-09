Subsidie om Groningers aan het werk te krijgen, te houden en een leven lang te ontwikkelen

GRONINGEN – Organisaties die innovatieve projecten hebben om mensen aan het werk te krijgen, te houden en een leven lang te ontwikkelen, kunnen gebruik maken van het Verbindingsfonds. Het doel van het fonds is zoveel mogelijk mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Voor de derde keer wordt het opengesteld, er is 500.000 euro beschikbaar. Organisaties met goede ideeën worden opgeroepen zich te melden.

Eerdere projecten

Het fonds is twee keer eerder opengesteld en heeft daarbij drie projecten opgeleverd. Het gaat om een project waarbij oudere werknemers, in aanloop naar hun pensioen, een carrière-switch maken door kansarme jongeren te begeleiden en daarbij loopbaanbegeleiding krijgen. Het andere project gaat het om mensen in de bijstand weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen door belemmeringen weg te nemen. Het derde project gaat om werkzoekenden ICT-basisvaardigheden te leren, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind. Voor deze projecten is in totaal ruim 200.000 euro uitgekeerd.

Samenwerking tussen organisaties

Iedere organisatie kan in aanmerking komen voor een subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een organisatie op een ander werkterrein. Ook moet het gaan om vernieuwende plannen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Bijvoorbeeld sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij, samen met bedrijven, jongeren aan het werk kunnen helpen. Of organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden.

Plan maken

Organisaties kunnen een subsidie van maximaal €100.000 aanvragen. Hiervoor moeten ze samen met een organisatie op een ander werkterrein een plan indienen en zelf de helft van de kosten dragen. Minimaal 25 mensen moeten hiervan profiteren, bijvoorbeeld door scholing of versterking van hun positie op de arbeidsmarkt.

Aanvragen en informatie

De derde ronde van het Verbindingsfonds wordt van 10 oktober tot 6 november 2022 opengesteld. In februari 2023 volgt een vierde ronde (13 februari tot 12 maart 2023). Voor het aanvragen of meer informatie, kijk op www.provinciegroningen.nl. Het Verbindingsfonds is tot stand gekomen met geld van Nationaal Programma Groningen.

Ingezonden