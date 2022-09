Vervallen garageboxen Bad Nieuweschans tegen de vlakte

BAD NIEUWESCHANS – Voor veel inwoners van Bad Nieuweschans en omgeving vormden ze al jaren een doorn in het oog; de vervallen garageboxen aan de Europaweg. Die tijd is binnenkort voorbij. De gemeente heeft de boxen en grond aangekocht. “Als gemeente zijn we blij dat we deze stap nu kunnen zetten. Dit draagt wezenlijk bij aan de verbetering van het aanzicht en leefbaarheid van het dorp”, aldus wethouder Gert Engelkens. Nog dit jaar gaan de boxen tegen de vlakte.

Het heeft een flinke tijd geduurd, maar nu zijn gemeente en eigenaar van de boxen dan toch tot een overeenkomst gekomen. In het door de gemeente vastgestelde koersdocument Kans voor Schans staat onder meer de ambitie beschreven om de leefbaarheid en kwaliteit van wonen te verhogen.

De sloop van de boxen betekent volgens Engelkens een belangrijke impuls hiertoe. “Deze garageboxen liggen op een prominente plek in het dorp. De locatie vormt verbinding tussen het dorp en Oudezijl/Westerwoldse Aa. Het panorama wordt nu ontnomen door de garageboxen.”

Tegelijk was de plek met regelmaat een bron van vandalisme. Ook dat is straks met de sloop voorbij.

Aantrekkelijke invulling

De stap past perfect binnen de gebiedsgerichte aanpak (GGA). Een van de speerpunten is de aanpak van kwetsbare plekken en woningen binnen Bad Nieuweschans. Onder invloed van de GGA en de nadrukkelijke wens van inwoners om ook deze plek aan te pakken, is de gemeente met de eigenaar tot een overeenkomst gekomen tot verkoop. Om de kwaliteit van deze zichtlocatie te vergroten, zal in overleg met het dorp gekeken worden naar een aantrekkelijke invulling van het gebied.

Ingezonden